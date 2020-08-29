Из-за Covid-19 в одной из рижских школ детей не будут отпускать на перемены

Некоторые школы уже предупредили родителей о том, что детям не разрешат покидать класс. Однако это противоречит как правам детей, так и эпидемиологической безопасности, подчеркивает Panorāma.

"Только что у нас было родительское собрание. Учитель открыто заявила, что дети из класса не выйдут. Чтобы давали с собой теплые свитера, потому что на переменах все окна будут открывать. Будут проветривать помещения. Детям разрешено ходить только в туалет. Больше никуда", - рассказала мать ученика, не раскрывая, какая это школа.

Все школы получили рекомендации, разработанные министерством. В них действительно отмечается, что перемен в школах больше нет:

"Отказываются от единых перемен или перемен вообще, во время уроков организуя динамичные паузы, обеспечивая регулярное проветривание помещений".

Что такое динамичная пауза - остается в введении учителя.

"Надо бы найти возможность выходить, подвигаться, отдохнуть друг от друга. Нервная система и иммунная система так тесно связаны - дети будут болеть!" - отметила врач-инфектолог Детской клинической университетской больницы Даце Завадска.

Пока хорошая погода, Служба качества и контроля образования рекомендует проводить на свежем воздухе не только перемены, но и уроки.

Видео: Сюжет Panorāma на латышском языке