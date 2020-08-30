В Китае во время праздника обрушился ресторан, погибли 29 человек

В результате обрушения ресторана в провинции Шаньси в центральной части Китая погибли 29 человек, 28 получили травмы. Об этом передает телеканал CNTV.
Ранним утром 30 августа завершились поисково-спасательные работы на месте обрушение ресторана в деревне Чэньчжуан.
Из-под завалов обрушившегося двухэтажного здания были извлечены 57 человек, в том числе 29 погибших.
28 человек получили ранения, из них семеро - тяжелые. По данным спасателей, их жизням ничего не угрожает.
Как отмечается, обрушение произошло 29 августа, когда в ресторане отмечали 80-летие местного жителя. Продолжается расследование причин трагедии.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!