ВВС Германии примут у ВВС Франции миссию ПВО в странах Балтии

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны Эстонии, отметив, что ВВС Германии примет миссию ПВО в странах Балтии уже в седьмой раз.

В церемонии примут участие министр обороны Юри Луйк, командующий операциями ПВО Франции, генерал Винсен Кузен, посол Германии в Эстонии Кристиан Хоманн, начальник международного центра операций ПВО, генерал-лейтенант Клаус Аберсетцер и командующий Силами обороны Эстонии, генерал-майор Мартин Херем.

Если обычно миссия ПВО с участием союзников по НАТО в странах Балтии продолжается четыре месяца, то на этот раз и предстоящая, и последующая четырехмесячная миссия с января 2021 года пройдут с участием пилотов Люфтваффе, то есть, немецкие пилоты прослужат в общей сложности 8 месяцев.