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Военные РФ растеряли украинских пленных солдат. Преступление засняли на видео (1)

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Российские солдаты
Российские солдаты Фото: Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock

Российские солдаты расстреляли пятерых пленных украинских солдат, заявил в воскресенье, 22 декабря, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Лубинец заявил, что проинформирует об этом ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК). Он заявил, что это преступление было снято на видео.

Омбудсмен подчеркнул, что российские военные преступники, убивающие украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое строгое наказание, предусмотренное законом.

"Российские военные преступники, которые расстреливают украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом!" - заявил он.

Ранее украинские СМИ сообщали, что 22 ноября российские военные казнили четырех украинских военнослужащих, попавших в плен под Покровском.

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