Комментирует Лусис Государственный моббинг граждан

Другие школьники на переменах перемещались по коридорам немного испуганно и осторожно, потому что никогда нельзя было заранее узнать, не окажется ли за углом один из этих гениев, который может отвесить тебе оплеуху только потому, что у него плохое настроение. Или ему стало немного скучно. Или ему нужны деньги, чтобы купить свежие булочки в школьном буфете, и это будут именно твои деньги.

Сами крети... особые дети никогда не отличались успехами в учебе. Тогда еще можно было говорить, что они глупые. В принципе, можно сказать, что единственное, в чем они преуспевали, - это внушать страх окружающим. Хотя с тех пор мало что изменилось, и сегодня в школах тоже встречаются такие самородки.

Я думал об этом в то время, когда Сейм принимал решение о государственном бюджете на следующий год. И у меня возникла аналогия, что, наверное, в каком-то смысле Сейм - это тот парень, который готов отобрать у всех деньги на обед, а жители Латвии - это школьники, которые выходят из класса поразмяться на перемене.

Идешь по коридору в столовую, и тут перед тобой Сейм, весь такой дерзкий, и тянет: "Отдавай деньги на обед, мелочь! Ах, у тебя нет, да? Попрыгай - послушаю, что у тебя в карманах!".