Гунита хотела отправить рождественские поздравления родственникам и друзьям через Latvijas Past, но ее удивила цена, оказывается, отправить письмо в Дубай стоит дешевле, чем отправить поздравление в пределах Латвии, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Отправить письмо в Дубай дешевле, чем по Латвии
"Я хотела отправить стандартные письма весом до 20 г. Согласно прейскуранту, чтобы отправить письмо по Латвии, даже за несколько десятков километров, нужно купить марку за 1,65 евро, но, к моему удивлению, то же самое письмо в Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), который технически считается другим континентом, стоит меньше, чем отправка по Латвии, - 1,52 евро.
Чем это можно объяснить? Думаю, это классическая схема, опять все самое дорогое, цены завышены, чтобы заработать на местных жителях", - поделилась Гунита.
Программа убедилась, что не только почтовая марка в Дубай дешевле, например, отправка письма в Индию и Армению также обойдется в 1,52 евро.
В Latvijas Past поясняет, что фактически компания не выбирает, какой будет цена почтовой марки для отправки письма в Дубай.
Как это объясняет Latvijas Posta, смотрите в сюжете!
Сюжет программы Bez Tabu
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!