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Сейм к Рождеству подготовил подарки и помощь детям в Украине

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Зал пленарных заседаний Сейма
Зал пленарных заседаний Сейма Фото: Edijs Pālens/LETA

В Сейме нет практики выплаты рождественских премий или вручения подарков, оплаченных из бюджета учреждения, но ежегодной традицией парламента является благотворительная акция, в ходе которой депутаты и другие сотрудники заготавливают рождественские подарки для детей, особенно нуждающихся в помощи и поддержке, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Сейма.

С начала полномасштабной войны в Украине наши мысли - о народе Украины, подчеркнули в парламенте. Поэтому в этом году будет оказана помощь детям из Черниговской области, оказавшимся в трудной ситуации: для них подготволены игрушки, одежда, гигиенические товары, одеяла и другие необходимые вещи.

Пожертвования собраны оставшимся без попечения родителей детям и подросткам, которые находятся в трех реабилитационных центрах в Чернигове, городе Нежин и поселке Хмельница.

Кроме того, ежегодной традицией Сейма является Рождественская мастерская, которая в этом году проходила у здания Сейма. Ее участники - депутаты и сотрудники парламента - создали праздничные поздравления и расписали пряничные сердца, которые будут добавлены к собранным пожертвованиям и отправлены детям в Украину.

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