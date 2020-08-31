"Я гуляю!" 73-летняя Нина Багинская - активистка с 1988 года и звезда вирусного ролика с омоновцем

Около двух недель назад чрезвычайно популярным стал видеоролик, где пенсионерка из Минска сказала остановившему ее сотруднику ОМОНа "я гуляю" и пошла дальше. Эта женщина - 73-летняя Нина Багинская, активистка, которая уже давно конфликтует с властью. О ней и раньше писали СМИ, но после вирусного ролика о ней заговорил весь Интернет.
Суть ролика: Нине Багинской с бело-красно-белым флагом в руках перегораживают дорогу омоновцы, но она продолжает движение, ответив им: "Я гуляю!". Силовики пропускают пенсионерку, пытаясь придержать ее, чтобы она аккуратно спустилась с мостика, но Нина отстраняется. Да и, впрочем, зачем рассказывать. Просто посмотрите сами:
«Я гуляю!» pic.twitter.com/qg3d7G1Qgo— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 13, 2020
Из интервью 2019 года "Настоящему времени" можно узнать, что пенсионерка является активисткой с 1988 года, власти оштрафовали ее за неоднократное участие в акциях в общей сложности на 16 тысяч (!) долларов. Кроме того, были арестованы и выставлены на продажу две дачи женщины.
Теперь, после того как видеоролик стал вирусным, пользователи Сети начали активно посвящать Нине свои рисунки, писать и рассказывать о ней.
И вот Багинской был посвящен целый информативный тред* в Twitter:
*Тред - последовательность ответов на сообщение, то есть "ветвь обсуждения". Сообщения показываются в виде связанной последовательности, если их объединяет общая тема.
Наверное, многие видели это прекрасное видео с женщиной, которая говорит: "Я гуляю". Так вот это не просто старушка с митинга, а настоящая активистка, которая занимается этим многие годы.— Недооценённая бездарность (@lukorfuk) August 14, 2020
И вот небольшой тред о ней:#FreeBelarus #ЖивеБеларусь pic.twitter.com/13nkHXeOCW
Ей 73 года, зовут её Нина Багинская. Хочется верить, что в Беларуси её многие знают, ведь впервые на протест она вышла аж в 1988-м и с тех пор ещё ни раз появлялась на акциях. pic.twitter.com/ApWU0WrI9O— Недооценённая бездарность (@lukorfuk) August 14, 2020
Её десятки раз задерживали, она проводила ночи в камерах, и государство требует от неё уже больше 16 тысяч долларов за акции протеста. Но она ни разу ничего не выплачивала и всегда отказывалась от помощи правозащитных организаций... pic.twitter.com/xjqPqaEBrC— Недооценённая бездарность (@lukorfuk) August 14, 2020
...Хотя при этом государство все равно списывает на эти выплаты половину её пенсии.— Недооценённая бездарность (@lukorfuk) August 14, 2020
В 2016-м власти конфисковали у неё микроволновку и стиральную машину. А потом забрали две дачи и выставили их на продажу. pic.twitter.com/e8s4Y2zDcx
У неё есть двое детей и внуки, они не ходят на акции. А она продолжает и продолжает. И говорит следующее: "Не скажу, что идти напролом — для меня кайф. Это мой долг. Я не животное, чтобы только есть и не думать о потомках". pic.twitter.com/phHsh6hU5S— Недооценённая бездарность (@lukorfuk) August 14, 2020
И ещё немного её цитат.— Недооценённая бездарность (@lukorfuk) August 14, 2020
Про СССР: "Я топала ногами и говорила, что не хочу быть в комсомоле, у меня есть спорт, я хочу заниматься спортом. А ваши комсомольские собрания мне не нужны"... pic.twitter.com/1GoZeXAlKL
..."Пионеры от холеры, комсомольцы от чумы". "Я не считала их теми людьми, на которых надо равняться и в чьих объединениях нужно участвовать". pic.twitter.com/OCYrn83PBu— Недооценённая бездарность (@lukorfuk) August 14, 2020
Про наше время: "Меня завела эта несправедливость — социальная, и политическая, и национальная. И я сказала: если ты не сволочь, если ты не раб, ты должна защищать свою землю и свою родину". pic.twitter.com/TKMhZAugG9— Недооценённая бездарность (@lukorfuk) August 14, 2020
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