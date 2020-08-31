"Я гуляю!" 73-летняя Нина Багинская - активистка с 1988 года и звезда вирусного ролика с омоновцем

Суть ролика: Нине Багинской с бело-красно-белым флагом в руках перегораживают дорогу омоновцы, но она продолжает движение, ответив им: "Я гуляю!". Силовики пропускают пенсионерку, пытаясь придержать ее, чтобы она аккуратно спустилась с мостика, но Нина отстраняется. Да и, впрочем, зачем рассказывать. Просто посмотрите сами:

Из интервью 2019 года "Настоящему времени" можно узнать, что пенсионерка является активисткой с 1988 года, власти оштрафовали ее за неоднократное участие в акциях в общей сложности на 16 тысяч (!) долларов. Кроме того, были арестованы и выставлены на продажу две дачи женщины.



Теперь, после того как видеоролик стал вирусным, пользователи Сети начали активно посвящать Нине свои рисунки, писать и рассказывать о ней.

И вот Багинской был посвящен целый информативный тред* в Twitter:

*Тред - последовательность ответов на сообщение, то есть "ветвь обсуждения". Сообщения показываются в виде связанной последовательности, если их объединяет общая тема.

Наверное, многие видели это прекрасное видео с женщиной, которая говорит: "Я гуляю". Так вот это не просто старушка с митинга, а настоящая активистка, которая занимается этим многие годы.

И вот небольшой тред о ней:#FreeBelarus #ЖивеБеларусь pic.twitter.com/13nkHXeOCW — Недооценённая бездарность (@lukorfuk) August 14, 2020

Ей 73 года, зовут её Нина Багинская. Хочется верить, что в Беларуси её многие знают, ведь впервые на протест она вышла аж в 1988-м и с тех пор ещё ни раз появлялась на акциях. pic.twitter.com/ApWU0WrI9O — Недооценённая бездарность (@lukorfuk) August 14, 2020

Её десятки раз задерживали, она проводила ночи в камерах, и государство требует от неё уже больше 16 тысяч долларов за акции протеста. Но она ни разу ничего не выплачивала и всегда отказывалась от помощи правозащитных организаций... pic.twitter.com/xjqPqaEBrC — Недооценённая бездарность (@lukorfuk) August 14, 2020

...Хотя при этом государство все равно списывает на эти выплаты половину её пенсии.

В 2016-м власти конфисковали у неё микроволновку и стиральную машину. А потом забрали две дачи и выставили их на продажу. pic.twitter.com/e8s4Y2zDcx — Недооценённая бездарность (@lukorfuk) August 14, 2020

У неё есть двое детей и внуки, они не ходят на акции. А она продолжает и продолжает. И говорит следующее: "Не скажу, что идти напролом — для меня кайф. Это мой долг. Я не животное, чтобы только есть и не думать о потомках". pic.twitter.com/phHsh6hU5S — Недооценённая бездарность (@lukorfuk) August 14, 2020

И ещё немного её цитат.

Про СССР: "Я топала ногами и говорила, что не хочу быть в комсомоле, у меня есть спорт, я хочу заниматься спортом. А ваши комсомольские собрания мне не нужны"... pic.twitter.com/1GoZeXAlKL — Недооценённая бездарность (@lukorfuk) August 14, 2020

..."Пионеры от холеры, комсомольцы от чумы". "Я не считала их теми людьми, на которых надо равняться и в чьих объединениях нужно участвовать". pic.twitter.com/OCYrn83PBu — Недооценённая бездарность (@lukorfuk) August 14, 2020

Про наше время: "Меня завела эта несправедливость — социальная, и политическая, и национальная. И я сказала: если ты не сволочь, если ты не раб, ты должна защищать свою землю и свою родину". pic.twitter.com/TKMhZAugG9 — Недооценённая бездарность (@lukorfuk) August 14, 2020