Пн, 31.08.2020
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Эгил Левитс о выборах в РД
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"Я гуляю!" 73-летняя Нина Багинская - активистка с 1988 года и звезда вирусного ролика с омоновцем

ФОТО: twitter.com/lukorfuk

Около двух недель назад чрезвычайно популярным стал видеоролик, где пенсионерка из Минска сказала остановившему ее сотруднику ОМОНа "я гуляю" и пошла дальше. Эта женщина - 73-летняя Нина Багинская, активистка, которая уже давно конфликтует с властью. О ней и раньше писали СМИ, но после вирусного ролика о ней заговорил весь Интернет.

Суть ролика: Нине Багинской с бело-красно-белым флагом в руках перегораживают дорогу омоновцы, но она продолжает движение, ответив им: "Я гуляю!". Силовики пропускают пенсионерку, пытаясь придержать ее, чтобы она аккуратно спустилась с мостика, но Нина отстраняется. Да и, впрочем, зачем рассказывать. Просто посмотрите сами: 

Из интервью 2019 года "Настоящему времени" можно узнать, что пенсионерка является активисткой с 1988 года, власти оштрафовали ее за неоднократное участие в акциях в общей сложности на 16 тысяч (!) долларов. Кроме того, были арестованы и выставлены на продажу две дачи женщины.

Теперь, после того как видеоролик стал вирусным, пользователи Сети начали активно посвящать Нине свои рисунки, писать и рассказывать о ней.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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И вот Багинской был посвящен целый информативный тред* в Twitter:

*Тред - последовательность ответов на сообщение, то есть "ветвь обсуждения". Сообщения показываются в виде связанной последовательности, если их объединяет общая тема.

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