Посещение школы и детского сада без вреда для здоровья ребенка: советы экспертов

Нежелательно находиться в сидячем положении дольше 30-40 минут. Время от времени нужно пройтись или размяться. Для формирования правильной осанки ребенок каждый день должен быть физически активен - физическим упражнениям нужно уделять не менее одного часа ежедневно.

Школьные обеды и закуски

Когда ребенок идет в школу и становится все более самостоятельным, у него усиливается искушение покупать различную вредную для здоровья еду. Поэтому семейный врач призывает родителей мотивировать детей питаться в школе с пользой для здоровья и потреблять как можно меньше разных закусок. Если ваш ребенок берет с собой в школу какую-то еду, то пусть это будут свежие фрукты и овощи, а не сладости или мучные изделия! Так будет формироваться более здоровая привычка.

Когда вы готовите еду дома, нужно приучать ребенка есть разные блюда, чтобы в школе они уже были знакомыми. Нужно своевременно знакомить ребенка с основными принципами здорового питания, чтобы у него формировалось представление о том, что полезно для здоровья, а что нет.

Фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня подчеркивает - если вы решаете делать закуски для детей самостоятельно, то важно обратить внимание на содержание сахара: каждые указанные 4 грамма соответствуют одной чайной ложке сахара. Сладости - это не всегда плохо, но гораздо лучше заменить мороженое, шоколад или подслащенные напитки сухофруктами или свежими фруктами.

Желательно разрешить ребенку самостоятельно выбирать продукты питания, которые ему нравятся. Разумеется, за этим нужно следить, чтобы ребенок не выбирал только сладости, чипсы и подслащенные напитки. Научите ребенка дополнять свой ежедневный рацион свежими фруктами и овощами, и так вы постепенно сможете ему объяснить, что, например, овощи - это вкусно! Сейчас, с приближением осени, ассортимент местных овощей и фруктов особенно широк. Один из самых вкусных даров осени - яблоко, которое может стать хорошим перекусом для ребенка. Также ежедневные лакомства можно дополнить цукатами, например, из тыквы, ревеня или цидонии, которые тоже богаты витаминами. Если рацион семьи сбалансирован, то принимать витамины дополнительно не нужно.

Время вирусов и простуды

Вернувшись в школы и детские сады, дети начинают вместе проводить больше времени в помещениях. Это увеличивает риск распространения различных вирусов. Врач рассказывает об основных принципах, как помочь защитить здоровье детей:

• научить ребенка правильно и достаточно часто мыть руки;

• обсудить с ним, как себя правильно вести при кашле и чихании;

• укреплять иммунитет ребенка с помощью полноценного питания, сна и закаливания;

• если ребенок с утра чувствует себя плохо, например, у него температура, насморк и кашель, то в этот день не нужно вести его в школу или детский сад, чтобы не заразить других детей.

Возвращаясь в детский сад...

Из-за Covid-19 многие дети не были в детском саду почти полгода, поэтому, возможно, они уже забыли, как там было, - рассказывает семейный врач. С ребенком нужно разговаривать — нужно помочь ему вспомнить, какой был режим дня в детском саду, напомнить о его друзьях и воспитательницах.

Фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня рекомендует: когда дети возвращаются в детские сады, не забывайте об укреплении их иммунитета с помощью натуральных средств, например сока бузины или облепихового сока. Если ребенок после детского сада ведет себя беспокойно, то на помощь придут пищевые добавки, которые содержат магний - он уменьшит стресс и поможет ребенку лучше заснуть. Если у родителей есть возможность, то хорошим решением являются прогулки на свежем воздухе - это и физическая нагрузка, и свободное время, которое семья может провести вместе.

Три главных совета родителям

1. Чтобы не было трудно рано вставать, ребенка нужно своевременно приучать просыпаться пораньше. Желательно постепенно будить ребенка каждый день на 10-15 минут раньше, чем в предыдущий день.

2. Если ребенок начал учиться в 1-м классе, то родители каждый день должны уделять ребенку больше времени, чтобы ребенок мог рассказать обо всех новостях, и чтобы в то время, когда вокруг все новое, ребенок знал, что может положиться на своих родителей.

3. Если у ребенка в школе возникли какие-то проблемы, нужно помочь ему их решить. Нельзя пускать жизнь ребенка на самотек. Желательно разрешать ребенку быть самостоятельным, но нужно и давать ему чувство безопасности, чтобы ребенок знал - если ему понадобится помощь, то родители обязательно помогут.