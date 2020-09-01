Эксперты ООН сообщили о 450 случаях пыток в Беларуси

Эксперты также заявили, что им известно о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие.

"Запрет пыток является абсолютным в соответствии с международным правом прав человека. Это не может быть оправдано ни по какой причине", - заявили эксперты, которым поручено следить за ситуацией в Беларуси, а также такими глобальными проблемами, как пытки, насильственные исчезновения, произвольные задержания, включая свободу слова и собраний.

По словам экспертов, по меньшей мере шесть человек, задержанных после сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси 9 августа, до сих пор числятся пропавшими без вести, а в минувшие выходные были зафиксированы массовые аресты протестующих.

Напомним, что в Беларуси с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,12%.

Галерея: Белорусские протестующие