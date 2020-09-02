Спортивная куртка, джинсы и кроссовки: президент Эстонии удивила жителей своим образом

Воскресенье, 30 августа, президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела очень продуктивно, побывав в двух городах, пишет Limon.ee.
Утром Керсти Кальюлайд в синей спортивной куртке, голубых джинсах и серых кроссовках побывала на центральной площади города Палдиски. В течение дня удивленные жители города публиковали фотографии президента. Сначала может показаться, что это садовник под дождем сажает деревья, но это не так. На фотографии глава государства выполняет очень ответственное задание. Снова под дождем, снова без зонта.
Опубликовано Kersti Kaljulaid Воскресенье, 30 августа 2020 г.
В городе Кальюлайда президент также отведала домашние котлеты и похвалила работу местных домохозяек.
Вечером этого же дня в парке Кадриорг состоялось благотворительное мероприятие "Утиное ралли" с участием главы республики. Спортивный образ Керсти Кальюлайд сменила на более формальный наряд.
Läksid teele! Spardis 15247 parti, minu oma nende seas. #EVLVL #pardiralliОпубликовано Kersti Kaljulaid Воскресенье, 30 августа 2020 г.
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