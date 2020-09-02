Спортивная куртка, джинсы и кроссовки: президент Эстонии удивила жителей своим образом

Утром Керсти Кальюлайд в синей спортивной куртке, голубых джинсах и серых кроссовках побывала на центральной площади города Палдиски. В течение дня удивленные жители города публиковали фотографии президента. Сначала может показаться, что это садовник под дождем сажает деревья, но это не так. На фотографии глава государства выполняет очень ответственное задание. Снова под дождем, снова без зонта.