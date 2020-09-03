Ума Турман, Натали Портман, Энн Хэтэуэй: актрисы, сильно похудевшие для своих ролей

Ума Турман в фильме "Убить Билла"

Перед съемками фильма Квентина Тарантино "Убить Билла" актриса была беременна, поэтому ей нужно было быстро похудеть к началу съемок. Актриса сидела на жесткой диете - она исключила углеводы и сахар. В основном Ума Турман ела вареные овощи, бобовые, сыр тофу и рыбу. Также пила зеленый чай и занималась в зале с тренером. В результате Турман похудела на 11 килограммов.

ФОТО: Кадр из фильма "Убить Билла"

Натали Портман в фильме "Черный лебедь"

Для съемок в этом фильме актрисе пришлось испытать на себе все сложности жизни профессиональных балерин. Ей приходилось тренироваться часами и сидеть на диетах. Натали отказалась от мяса и ела низкокалорийные продукты. Она похудела с 55 до 43 килограммов. Актрисы не зря старалась - за эту роль она получила "Оскар". После съемок девушка вернулась в прежнюю форму, но она отметила, что готова на эксперименты ради искусства.

Энн Хэтэуэй в фильме "Отверженные"

В фильме "Отверженные" актриса получила роль Фантины, которая должна выглядеть истощенной и измученной. Энн Хэтэуэй пришлось похудеть на 10-12 кг за три недели. Актриса старалась употреблять не более 500 ккал в сутки, из-за чего постоянно чувствовала слабость. Она признавалась, что чуть не довела себя до анорексии. Хэтэуэй отметила, что больше не планирует подвергать свой организм таким испытаниям.

ФОТО: кадр из фильмa

Шарлиз Терон в фильме "Сладкий ноябрь"

Для роли в фильме актриса похудела на 13 килограммов. Она исключила выпечку и сладкое из своего рациона. Шарлиз не ела после пяти часов вечера, бегала и занималась йогой. После того, как ее вес достиг 40 кг девушка начала чувствовать слабость и перепады настроения. После съемок актриса вернула свой прежний вес.

ФОТО: кадр из фильма "Сладкий ноябрь"

Лили Коллинз в фильме "До костей"

В драме "До костей" Лили сыграла девушку, которая болеет анорексией. Чтобы добиться нужной формы для роли, актриса худела под присмотром врачей и личного диетолога. В подростковом возрасте Коллинз и сама страдала расстройствами пищевого поведения. Во время съемок актриса боялась, что болезнь к ней вернется. В итоге все прошло благополучно, и вскоре Лили вернулась к прежнему весу.

ФОТО: кадр из фильмa

Линда Хэмильтон в фильме "Терминатор"

Хэмильтон исполнила роль Сары Коннор в "Терминаторе". Она одна из первых согласилась на резкое похудение ради съемок в фильме. Актриса усердно работала в тренажерном зале и сбросила 10 килограммов.

ФОТО: кадр из фильмa