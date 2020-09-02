Ср, 2.09.2020
Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать. Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси

Председатель КС Зиемеле утверждена на должности судьи ЕС. Ранее ее занимал Левитс

Инета Зиемеле

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Председатель Конституционного суда (КС) Инета Зиемеле утверждена на вакантной должности судьи ЕС. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

Она вступит в должность с 7 сентября, и ее полномочия продлятся до 6 октября 2024 года.

Пресс-секретарь КС Кетия Стразда сообщила, что Зиемеле находится на заседании суда, поэтому комментариев не даст. 

Сейму теперь придется назначать нового судью КС, а судьям КС - избирать председателя. 

Зиемеле занимала должность председателя КС с 8 мая 2017 года.

Латвийская вакансия судьи суда ЕС была свободна с 17 июня 2019 года. Ранее ее занимал нынешний президент Латвии Эгил Левитс.

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