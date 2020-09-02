Председатель КС Зиемеле утверждена на должности судьи ЕС. Ранее ее занимал Левитс

Председатель Конституционного суда (КС) Инета Зиемеле утверждена на вакантной должности судьи ЕС. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.
Она вступит в должность с 7 сентября, и ее полномочия продлятся до 6 октября 2024 года.
Пресс-секретарь КС Кетия Стразда сообщила, что Зиемеле находится на заседании суда, поэтому комментариев не даст.
Сейму теперь придется назначать нового судью КС, а судьям КС - избирать председателя.
Зиемеле занимала должность председателя КС с 8 мая 2017 года.
Латвийская вакансия судьи суда ЕС была свободна с 17 июня 2019 года. Ранее ее занимал нынешний президент Латвии Эгил Левитс.
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