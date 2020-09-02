Председатель КС Зиемеле утверждена на должности судьи ЕС. Ранее ее занимал Левитс

Она вступит в должность с 7 сентября, и ее полномочия продлятся до 6 октября 2024 года.

Пресс-секретарь КС Кетия Стразда сообщила, что Зиемеле находится на заседании суда, поэтому комментариев не даст.

Сейму теперь придется назначать нового судью КС, а судьям КС - избирать председателя.

Зиемеле занимала должность председателя КС с 8 мая 2017 года.

Латвийская вакансия судьи суда ЕС была свободна с 17 июня 2019 года. Ранее ее занимал нынешний президент Латвии Эгил Левитс.