Полиция задержала карманников, которые действовали у вокзала в Риге

В марте и апреле в полицию поступила информация о двух похожих кражах и одной попытке кражи в районе тоннеля у Центрального вокзала Риги.

В одном из случаев на Привокзальной площади у прохожего из рюкзака украли кошелек, в другой день там же у человека из рюкзака вытащили мобильный телефон. Позже была зафиксирована еще одна попытка кражи из рюкзака.

В результате оперативных мероприятий полиция установила, что ко всем этим случаям могут быть причастны двое мужчин, ранее уже попадавших в поле зрения правоохранительных органов. Оба подозреваемых (1994 и 1984 г. рожд.) ранее были осуждены за имущественные преступления и отбывали наказание в тюрьме.

В начале апреля сотрудники полиции совместно с охраной задержали указанных лиц. По данному факту возбуждено уголовное дело по первой части статьи 175 и по статье 180 Уголовного закона - за кражу и мелкую кражу.

11 апреля суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде ареста.

Чтобы защитить себя от карманников, полиция призывает быть особенно внимательными в общественных местах и носить кошельки, телефоны и другие ценные вещи во внутренних карманах. Рюкзаки и сумки в людных местах рекомендуется носить спереди и внимательно следить за ними.