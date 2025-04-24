504 украинских военнослужащих получили помощь в Восточной больнице

Сегодня, 24 апреля, в RAKUS прибыли еще 24 раненых украинских военнослужащих. Их прием организован в сотрудничестве с благотворительным проектом M-Help.com.

Автобус с украинскими солдатами встретили председатель правления Восточной больницы Нормунд Станевич, уполномоченный посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, а также другие представители больницы и посольства.

Пациентов принимала мультидисциплинарная команда врачей и медицинского персонала из Клиники неотложной медицины и приема пациентов (NMPUK).

Всем прибывшим из Украины проведена комплексная оценка состояния здоровья, включая лабораторные исследования и тесты на наличие мультирезистентных инфекций, которые в условиях войны быстро распространяются.

Некоторым пострадавшим также были сделаны дополнительные радиологические исследования для уточнения характера травм.

После обследований в зависимости от характера ранений пациенты будут направлены в другие медицинские учреждения Латвии.

Лечение пострадавших от войны пациентов в RAKUS осуществляется как совместная работа врачей разных специальностей - травматологов, хирургов, микрохирургов, инфекционистов, специалистов по реабилитации, физиотерапевтов, эрготерапевтов, радиологов и лабораторных специалистов.

С начала войны России против Украины, начиная с 2014 года, в лечении боевых травм активно участвуют и микрохирурги, которые в операционных Восточной больницы уже провели более 150 реконструктивных операций украинским военным.

Пациенты доставляются в Восточную больницу благодаря частной инициативе основателей благотворительного проекта M-Help.com - Арвиса Рекетса и Мартиньша Медниекса.

Благотворительный фонд Георгия Логвинского, действующий в Украине, переоборудовал автобус, с помощью которого осуществляется транспортировка пострадавших.