Граждан России и Беларуси могут обязать сообщать о своем пребывании в Латвии

В среду, 23 апреля, Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис в программе "Утренняя панорама" сообщил, что МВД разрабатывает новое правило, согласно которому граждане России и Беларуси, въезжающие в Латвию через другие страны Шенгена, должны будут заполнить специальное заявление о своем пребывании в стране, сообщает портал LSM+.
Козловскис отметил, что в 2024 году гражданам России выдали даже больше шенгенских виз, чем в 2023-м, причем большинство виз оформляют всего несколько стран.
"Давайте будем реалистами - что означает наплыв туристов из России и свободное передвижение по Шенгенской зоне? На мой взгляд, это угроза внутренней безопасности. Намного серьезнее, чем если бы речь шла о каких-то лицах, которые уже известны, зафиксированы и отслеживаются", - отметил Козловскис.
Министр объяснил, что граждане России и Беларуси, приезжающие в Латвию через страны Шенгенской зоны, должны будут заполнять заявление о пребывании, подобно тому, как сейчас они обязаны перерегистрировать свои автомобили.
Для этого МВД собирается разработать новое правило, которое должно быть утверждено Сеймом.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!