Граждан России и Беларуси могут обязать сообщать о своем пребывании в Латвии

Козловскис отметил, что в 2024 году гражданам России выдали даже больше шенгенских виз, чем в 2023-м, причем большинство виз оформляют всего несколько стран.

"Давайте будем реалистами - что означает наплыв туристов из России и свободное передвижение по Шенгенской зоне? На мой взгляд, это угроза внутренней безопасности. Намного серьезнее, чем если бы речь шла о каких-то лицах, которые уже известны, зафиксированы и отслеживаются", - отметил Козловскис.

Министр объяснил, что граждане России и Беларуси, приезжающие в Латвию через страны Шенгенской зоны, должны будут заполнять заявление о пребывании, подобно тому, как сейчас они обязаны перерегистрировать свои автомобили.

Для этого МВД собирается разработать новое правило, которое должно быть утверждено Сеймом.