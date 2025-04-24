Министр отметила, что Россия постарается создать впечатление, будто у нее есть международная поддержка. Она допустила, что в этом мероприятии могут участвовать и другие государства, чтобы "продемонстрировать условные связи".

"Но это не касается нас. Это не наш праздник", - подчеркнула Браже.

Она также заверила, что если в Латвии по этому поводу возникнут какие-либо "волнения", с ними справятся службы безопасности и правоохранительные органы.

Министр напомнила, что 8 мая отмечается окончание Второй мировой войны, и в этот день она вместе с другими европейскими министрами будет находиться на неформальной встрече в Варшаве.

А 9 мая - это День Европы, и это уже наш праздник, добавила Браже.

Ранее агентство LETA сообщало, что 8 мая 1945 года в Европе завершилась Вторая мировая война и наступил мир. Однако в отличие от стран Западной Европы, где народы восстановили независимость, в Латвии и странах Балтии этого не произошло. Латвия восстановила свою независимость лишь 4 мая 1990 года, а окончательно - с принятием Конституционного закона 21 августа 1991 года.

9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман огласил проект создания Европейского объединения угля и стали. Это стало первым шагом к созданию Европейского Союза.

В 1985 году было принято решение отмечать 9 мая как День Европы. Этот день символизирует единство между странами, в том числе и теми, которые ранее воевали друг с другом. С 2004 года Латвия также отмечает 9 мая как День Европы.