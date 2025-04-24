Когда будут построены временные высокие перроны? Отвечает Latvijas dzelzceļš

"Всего Latvijas dzelzceļš планирует установить временные перроны на 16 станциях, не только на Центральном вокзале Риги. На существующих платформах будут установлены бетонные блоки с оборудованными на них деревянными платформами", - рассказала представитель компании Агнесе Лиците.

"Работы в первую очередь начнутся на тех станциях, где пассажиров больше всего. Конечно, среди них - Рижский центральный вокзал. Хочу сказать, что названные решения будут отличаться от временных платформ, которые используются в проекте модернизации на данный момент, поскольку это будут временные постройки, а не временные конструкции. Договор об эксплуатации таких построек заключается на срок до 5 лет с возможностью его продления", - отметила Лиците.