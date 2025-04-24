Когда будут построены временные высокие перроны? Отвечает Latvijas dzelzceļš

На некоторых железнодорожных станциях в Латвии, включая Центральный вокзал, высота платформ ниже, чем требуется для новых поездов Škoda, что создает опасность получения травм при посадке и высадке. Об этом сообщает портал LSM+ со ссылкой на Службу новостей Латвийского радио.
В компании Latvijas dzelzceļš рассказали, проект уже готов, но пока находится на стадии согласования с технической инспекцией, и точные сроки утверждения неизвестны.
В компании надеются начать установку временных платформ на некоторых станциях этим летом.
"Всего Latvijas dzelzceļš планирует установить временные перроны на 16 станциях, не только на Центральном вокзале Риги. На существующих платформах будут установлены бетонные блоки с оборудованными на них деревянными платформами", - рассказала представитель компании Агнесе Лиците.
Высокие перроны будут построены на станциях Торнякалнс, Засулаукс, Депо, Вагонный парк, Яняварты, Даугмале, Саласпилс, Саулкалне, Инчупе, Дарзини и Валмиера.
"Работы в первую очередь начнутся на тех станциях, где пассажиров больше всего. Конечно, среди них - Рижский центральный вокзал. Хочу сказать, что названные решения будут отличаться от временных платформ, которые используются в проекте модернизации на данный момент, поскольку это будут временные постройки, а не временные конструкции. Договор об эксплуатации таких построек заключается на срок до 5 лет с возможностью его продления", - отметила Лиците.
Стоимость проекта составляет примерно миллион евро.
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