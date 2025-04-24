Во вторник, 22 апреля, в зоне досмотра таллиннского аэропорта произошел инцидент, подобные которому, к счастью, случаются весьма редко: в небольшом чемодане одного из пассажиров взорвался внешний аккумулятор, в результате чего багаж загорелся открытым пламенем, сообщает Rus.Postimees.
На странице Таллиннского аэропорта в Facebook рассказали о тревожном происшествии: внешний аккумулятор взорвался в ручной клади пассажира, из-за чего чемодан вспыхнул. "Вчера в зоне досмотра Таллиннского аэропорта начался переполох, когда в ручной клади одного из пассажиров взорвался аккумулятор, из-за чего чемодан загорелся открытым пламенем", - говорится в сообщении.
Сотрудники службы досмотра G4S среагировали незамедлительно: они потушили пожар, и никто не пострадал.
В аэропорту отмечают, что это было "счастливое несчастье", поскольку аккумулятор взорвался до того, как пассажир попал на борт самолета.
"Мы очень рады, что это не произошло во время полета", - говорится в публикации.
"Этот случай прекрасно показывает, почему нельзя класть аккумуляторы в сдаваемый багаж - представьте, если бы такой взрыв произошел в грузовом отсеке самолета во время полета, где некому быстро отреагировать на возгорание. На самом деле даже думать об этом не хочется. Безопасность в авиации превыше всего, и хотя правила могут казаться строгими, они нужны не для того, чтобы кого-то раздражать. Такие взрывы, конечно, случаются очень редко, но никто не хочет, чтобы подобное произошло именно во время его полета, - подчеркивается в сообщении.
Видео: Момент взрыва
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