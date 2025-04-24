"Этот случай прекрасно показывает, почему нельзя класть аккумуляторы в сдаваемый багаж - представьте, если бы такой взрыв произошел в грузовом отсеке самолета во время полета, где некому быстро отреагировать на возгорание. На самом деле даже думать об этом не хочется. Безопасность в авиации превыше всего, и хотя правила могут казаться строгими, они нужны не для того, чтобы кого-то раздражать. Такие взрывы, конечно, случаются очень редко, но никто не хочет, чтобы подобное произошло именно во время его полета, - подчеркивается в сообщении.