В Елгаве судят женщину: возможно, она приняла роды у внучки, а потом украла и убила младенца

В четверг, 3 сентября, Земгальский районный суд начнет рассматривать уголовное дело, по которому женщина обвиняется в том, что после принятия родов у своей внучки она похитила младенца и убила его, сообщает агентство LETA.
Как свидетельствует публично доступная информация, судебное заседание будет открытым, однако в ходе процесса его могут сделать закрытым. Рассматривать дело будет судья Андрис Шкутанс.
Согласно обвинению, ночью 4 апреля 2019 года в Елгавском крае женщина, имевшая медицинское образование, дома приняла роды у внучки.
Она не вызвала неотложную медицинскую помощь, похитила только что рожденного ребенка и унесла из дома.
После этого обвиняемая при невыясненных обстоятельствах младенца убила.
Женщина обвиняется по двум статьям - в похищении человека, а также убийстве при отягчающих обстоятельствах, так как жертва была в беспомощном состоянии.
Если женщину признают виновной, ей грозит пожизненное заключение.
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