В Елгаве судят женщину: возможно, она приняла роды у внучки, а потом украла и убила младенца

Как свидетельствует публично доступная информация, судебное заседание будет открытым, однако в ходе процесса его могут сделать закрытым. Рассматривать дело будет судья Андрис Шкутанс.

Согласно обвинению, ночью 4 апреля 2019 года в Елгавском крае женщина, имевшая медицинское образование, дома приняла роды у внучки.

Она не вызвала неотложную медицинскую помощь, похитила только что рожденного ребенка и унесла из дома.

После этого обвиняемая при невыясненных обстоятельствах младенца убила.

Женщина обвиняется по двум статьям - в похищении человека, а также убийстве при отягчающих обстоятельствах, так как жертва была в беспомощном состоянии.

Если женщину признают виновной, ей грозит пожизненное заключение.