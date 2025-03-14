Анджанc также предположил, что Украина постепенно покидает занятые районы России, поскольку это было одним из требований США для облегчения переговорного процесса. По его мнению, предметом возможного торга также может стать захваченная Россией Запорожская атомная электростанция.

Отвечая на вопрос, можно ли считать, что стороны уже обменялись своими позициями, Анджанc отметил, что процесс идет постепенно.

"Начинается так называемая челночная дипломатия, когда посредник - в данном случае США - проводит переговоры с обеими сторонами, изучая их позиции и готовность к компромиссам", - пояснил он.

Говоря о том, для кого перемирие было бы выгоднее, эксперт подчеркнул, что оно может быть в интересах обеих сторон. Однако в военном отношении ситуация сейчас сложнее для Украины, поэтому с тактической точки зрения России выгоднее продолжать боевые действия.

В то же время США могут усилить давление на Москву: Дональд Трамп уже выразил готовность предпринять дополнительные шаги, если Кремль не согласится на перемирие.

Ранее сообщалось, что диктатор Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко заявил, что согласен прекратить боевые действия, но есть нюансы, связанные с Курской областью.

"Мы согласны с предложением прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса", - сказал Путин, оценивая предложение США о взаимном прекращении огня.

При этом диктатор считает, что нужно оценить то, как это перемирие поможет Украине.

"И мы за [перемирие], но есть нюансы. Что мы будем делать с участком вклинения [ВСУ] в Курской области?

Что будет с теми [солдатами ВСУ], кто остался в Курской области? Мы их просто выпустим, что ли? Как будет складываться ситуация на линии соприкосновения - 2000 километров, мы почти везде наступаем.

Кто определит, где и кто нарушил возможное прекращение огня? В эти 30 суток Украине продолжат поставлять оружие, сохранится принудительная мобилизация? Как будут решать вопросы верификации, как нам гарантируют, что ничего такого не будет?" - спросил диктатор.

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