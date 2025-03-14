Высказывания российского диктатора Владимира Путина о предложенном США прекращении огня свидетельствуют о его планах отказаться от идеи временного прекращения огня, заявил в четверг, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина", - заявил президент Украины.
"Он фактически готовит отказ по состоянию на сейчас. Путин, конечно, боится сказать прямо президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев. И поэтому они там, в Москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше", - добавил Зеленский.
"Мы не выдвигаем условий, которые что-то усложняют. Это делает Россия. Как мы всегда говорили, единственный, кто затягивает ситуацию, единственный, кто будет неконструктивным - это Россия. Им нужна война", - заявил Зеленский.
"Сейчас необходимо оказать давление на Путина. Надо вводить санкции, которые помогут. Будем работать и в дальнейшем с нашими американскими партнерами, с европейскими партнерами, со всеми в мире, кто хочет мира, чтобы принудить Россию к завершению войны", - пообещал Зеленский.
Ранее сообщалось, что диктатор Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко заявил, что согласен прекратить боевые действия, но есть нюансы, связанные с Курской областью.
"Мы согласны с предложением прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса", - сказал Путин, оценивая предложение США о взаимном прекращении огня.
При этом диктатор считает, что нужно оценить то, как это перемирие поможет Украине.
"И мы за [перемирие], но есть нюансы. Что мы будем делать с участком вклинения [ВСУ] в Курской области?
Что будет с теми [солдатами ВСУ], кто остался в Курской области? Мы их просто выпустим, что ли? Как будет складываться ситуация на линии соприкосновения - 2000 километров, мы почти везде наступаем.
Кто определит, где и кто нарушил возможное прекращение огня? В эти 30 суток Украине продолжат поставлять оружие, сохранится принудительная мобилизация? Как будут решать вопросы верификации, как нам гарантируют, что ничего такого не будет?" - спросил диктатор.
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