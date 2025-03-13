Видео Секрет температуры супермаркетов: почему одни потеют, а другие замерзают?

Посетители отмечают, что восприятие температуры зависит от самой одежды. "Иногда на улице теплее, и внутри ощущается более сильная жара", - говорит Анита. Другие подчеркивают, что перепады температур в разных магазинах могут быть значительными. "Работаем в магазине Douglas, там все хорошо, а в Maxima витрины создают прохладу", - рассказали Екатерина и Сандра.

Некоторые покупатели признаются, что был бы полезен гардероб для верхней одежды. "Можно было бы оставить, пока пройдешь магазин, а потом взять, когда уходишь", - считает один из покупателей.

Директор Института безопасности труда и здоровья окружающей среды RSU Ивар Ванадзиньш говорит, что правил о среде магазинов хватает, но именно о температуре в супермаркетах никаких указаний нет. Он отметил, что существующие регулирования предусматривают широкий диапазон - от 18 до 28 градусов. "Это означает, что все довольны никогда не будут - пока одному будет слишком холодно, другому будет слишком жарко", - добавил он. Похожая ситуация наблюдается в больницах, где пациентам бывает холодно, а персоналу - слишком жарко.

Что говорят компании? Руководитель проектов корпоративных коммуникаций Maxima Latvija Райна Анна Лочмеле пояснила, что предприятия настраивают температуру, чтобы обеспечить качество продуктов питания.

"В зимние месяцы стараемся поддерживать стабильную температуру 19 градусов, а летом включаем систему охлаждения, чтобы в помещениях не было теплее 22 градусов. Таким образом мы обеспечиваем, чтобы продукты сохраняли свое качество - например, чтобы летом не таял шоколадные батончики".

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