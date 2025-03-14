Иосиф Сталин, один из самых ужасных диктаторов в истории, регулярно унижал моего прадеда, Никиту Хрущева, и его коллег по политбюро. Как позже вспоминал Хрущев, однажды Сталин заставил его танцевать украинский народный танец гопак перед высшими членами партии. "Мне пришлось вприсядку выбрасывать ноги вперед, что, честно говоря, было для меня не просто, - вспоминал он. - Но, когда Сталин говорит "танцуй", мудрый человек танцует".