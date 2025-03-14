Президент США Дональд Трамп украл еще одну страницу из учебника авторитаризма. Его вербальная атака на президента Украины Владимира Зеленского перед телекамерами и прессой в Овальном кабинете была тем самым ритуальным унижением, с помощью которого авторитарные лидеры возвышают и развлекают себя, а всех остальных - запугивают.
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Страх и ненависть в Овальном кабинете: Нина Хрущева о ссоре Трампа с Зеленским
Иосиф Сталин, один из самых ужасных диктаторов в истории, регулярно унижал моего прадеда, Никиту Хрущева, и его коллег по политбюро. Как позже вспоминал Хрущев, однажды Сталин заставил его танцевать украинский народный танец гопак перед высшими членами партии. "Мне пришлось вприсядку выбрасывать ноги вперед, что, честно говоря, было для меня не просто, - вспоминал он. - Но, когда Сталин говорит "танцуй", мудрый человек танцует".
Мотивацией Сталина, устраивавшего подобные представления, было, конечно, желание удержать подчиненных в подчинении. Но мотивы были не только политическими: как отмечал Хрущев, Сталина "развлекало" унижение других.