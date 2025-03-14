Пт, 14.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи
Для абонентов

Страх и ненависть в Овальном кабинете: Нина Хрущева о ссоре Трампа с Зеленским

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Демонстрация в поддержку Украины в Чикаго
Демонстрация в поддержку Украины в Чикаго Фото: SCOTT OLSON

Президент США Дональд Трамп украл еще одну страницу из учебника авторитаризма. Его вербальная атака на президента Украины Владимира Зеленского перед телекамерами и прессой в Овальном кабинете была тем самым ритуальным унижением, с помощью которого авторитарные лидеры возвышают и развлекают себя, а всех остальных - запугивают.

Иосиф Сталин, один из самых ужасных диктаторов в истории, регулярно унижал моего прадеда, Никиту Хрущева, и его коллег по политбюро. Как позже вспоминал Хрущев, однажды Сталин заставил его танцевать украинский народный танец гопак перед высшими членами партии. "Мне пришлось вприсядку выбрасывать ноги вперед, что, честно говоря, было для меня не просто, - вспоминал он. - Но, когда Сталин говорит "танцуй", мудрый человек танцует".

Мотивацией Сталина, устраивавшего подобные представления, было, конечно, желание удержать подчиненных в подчинении. Но мотивы были не только политическими: как отмечал Хрущев, Сталина "развлекало" унижение других.

Да, Трамп - это не Сталин и не Мао Цзэдун, которые были диктаторами с дикими и серьезными целями, тащившими свои страны, пиная и крича, на вершину мировой власти. Трампа следует считать деспотом-дилетантом, римским императором из телевизионного реалити-шоу.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх