По его словам, президент США Дональд Трамп должен был быть готов к такой реакции Путина, в которой российский диктатор как бы говорит, что Россия готова к сотрудничеству, но при этом ее цели не изменились.

Понятно, что Россия не хочет мира, ей выгодно сейчас вести войну, и то, чего требует Путин, может значительно ослабить позиции Украины в долгосрочной перспективе, сказал эксперт, добавив, что таким образом Путин демонстрирует свое желание задавать тон переговорам.

"Здесь будет важно, как отреагирует Трамп и его администрация, насколько воинственно или противоположно они настроены по отношению к России. Вспомним его заявление о санкциях, сделанное несколько дней назад" - сказал Варгулис.

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Он считает, что теперь ожидаются различные встречи между сторонами, но "в конце концов" это будет разговор между Трампом и Путиным, по крайней мере, в понимании Путина это должно быть так.

Сейчас, по его словам, наступил "час истины", в который Трампу придется продемонстрировать свои навыки заключения сделок, переговорщика и медиатора, накопленные за десятилетия работы в бизнесе.

Путин в четверг заявил, что готов согласиться на 30-дневное прекращение огня с Украиной, но при определенных условиях.

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