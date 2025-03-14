Россия на этой неделе нанесла разрушительный авиаудар недалеко от города Суджа в Курской области, используя бомбу FAB-3000. Это один из самых мощных неядерных авиационных боеприпасов в арсенале России, сообщает Defence Blog.
По данным источника, взрыв произошел на заводе по производству аммиачной селитры, где, предположительно, находились украинские военные. В результате удара образовалась мощная ударная волна, распространившаяся по всей округе.
Сообщается, что взрыв был настолько сильным, что его последствия "напоминали тактический ядерный взрыв".
Видео: Украинский дрон запечатлел мощный взрыв
The hit of a Russian FAB-3000 aerial bomb with a UMPK module captured by a Ukrainian drone in the Kursk region. pic.twitter.com/4wOqJPBg6C— WarTranslated (@wartranslated) March 13, 2025
С начала 2024 года Россия активно применяет различные модифицированные авиабомбы, включая FAB-500 и FAB-1500, для уничтожения украинских военных позиций и инфраструктуры.
В отличие от западных высокоточных боеприпасов, таких как американские управляемые бомбы JDAM, российские корректируемые авиабомбы обладают меньшей точностью, часто попадая в радиусе 30-50 метров от цели.
Однако их разрушительная мощь оказалась эффективной при атаке городских районов и укрепленных позиций.
В последние месяцы российские государственные СМИ сообщают об увеличении объемов производства этих боеприпасов. По данным источников, выпуск FAB-1500 был удвоен, а также возобновлено производство советской FAB-3000.
FAB-3000, содержащая около 1400 кг взрывчатого вещества, изначально использовалась советскими войсками в Афганистане в 1980-х годах, но затем была снята с вооружения из-за "неконтролируемой разрушительной силы".
Российские военные аналитики называют FAB-3000 "царь бомбой" из-за ее огромного радиуса поражения. По оценкам, зона основного взрыва составляет 35 метров, а мощные разрушения и ударная волна распространяются до 150 метров. Однако ее эффективность против хорошо укрепленных позиций остается неясной.
Ранее сообщалось, что в среду, 13 марта, в интервью телеканалу Дождь основатель российского оппозиционного исследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев заявил, что украинские вооруженные силы планомерно покидают Курскую область России.
"Мы видели, что все районы, которые постепенно переходили под контроль российских войск, занимались практически без боя. То же самое касается Суджи", - отметил Левиев.
"Вчера были видеозаписи, показывающие присутствие российских войск на восточной окраине города. Сегодня мы видим их уже на противоположной окраине. И снова нет никаких кадров, подтверждающих бои. Фактически, можно уже сказать, что весь город Суджа перешел под контроль российских войск", - добавил он.
Тем временем сегодня, 13 марта, Министерство обороны России официально заявило о взятии Суджи под свой контроль.
С августа 2024 года Суджа находилась под контролем украинской армии.
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