FAB-3000, содержащая около 1400 кг взрывчатого вещества, изначально использовалась советскими войсками в Афганистане в 1980-х годах, но затем была снята с вооружения из-за "неконтролируемой разрушительной силы".

Российские военные аналитики называют FAB-3000 "царь бомбой" из-за ее огромного радиуса поражения. По оценкам, зона основного взрыва составляет 35 метров, а мощные разрушения и ударная волна распространяются до 150 метров. Однако ее эффективность против хорошо укрепленных позиций остается неясной.

Ранее сообщалось, что в среду, 13 марта, в интервью телеканалу Дождь основатель российского оппозиционного исследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев заявил, что украинские вооруженные силы планомерно покидают Курскую область России.

"Мы видели, что все районы, которые постепенно переходили под контроль российских войск, занимались практически без боя. То же самое касается Суджи", - отметил Левиев.

"Вчера были видеозаписи, показывающие присутствие российских войск на восточной окраине города. Сегодня мы видим их уже на противоположной окраине. И снова нет никаких кадров, подтверждающих бои. Фактически, можно уже сказать, что весь город Суджа перешел под контроль российских войск", - добавил он.

Тем временем сегодня, 13 марта, Министерство обороны России официально заявило о взятии Суджи под свой контроль.

С августа 2024 года Суджа находилась под контролем украинской армии.

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