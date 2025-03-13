Видео В Лиепае родители обеспокоены распространением вшей в местном детском саду

"Мы в отчаянии. В группе выявлена заболеваемость вшами. Детей отправляют домой, не информируют других родителей. Медсестра всех детей не проверяет, заведующая не отзывается, а управление образования и сейчас молчит. Домой только что послали еще одного ребенка, у которого голова уже во вшах и гниет. Об этом тоже опять молчат, не информируют остальных родителей. И уже возникли сомнения в дезинфекции как таковой", - рассказала передаче одна из мам.