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Видео В Лиепае родители обеспокоены распространением вшей в местном детском саду

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Кадр из видео Bez tabu
Кадр из видео Bez tabu Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

В Лиепае несколько родителей, чьи дети посещают местное дошкольное учреждение Mazulītis, жалуются на вши в учреждении, сообщает программа Bez tabu телеканала TV3.

"Мы в отчаянии. В группе выявлена заболеваемость вшами. Детей отправляют домой, не информируют других родителей. Медсестра всех детей не проверяет, заведующая не отзывается, а управление образования и сейчас молчит. Домой только что послали еще одного ребенка, у которого голова уже во вшах и гниет. Об этом тоже опять молчат, не информируют остальных родителей. И уже возникли сомнения в дезинфекции как таковой", - рассказала передаче одна из мам.

Родители считают, что образовательное учреждение в борьбе с вшами действовало запоздало.

Сюжет Bez tabu:

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