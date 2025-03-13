В Лиепае несколько родителей, чьи дети посещают местное дошкольное учреждение Mazulītis, жалуются на вши в учреждении, сообщает программа Bez tabu телеканала TV3.
Видео ⟩ В Лиепае родители обеспокоены распространением вшей в местном детском саду
"Мы в отчаянии. В группе выявлена заболеваемость вшами. Детей отправляют домой, не информируют других родителей. Медсестра всех детей не проверяет, заведующая не отзывается, а управление образования и сейчас молчит. Домой только что послали еще одного ребенка, у которого голова уже во вшах и гниет. Об этом тоже опять молчат, не информируют остальных родителей. И уже возникли сомнения в дезинфекции как таковой", - рассказала передаче одна из мам.
Родители считают, что образовательное учреждение в борьбе с вшами действовало запоздало.
Сюжет Bez tabu:
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