83-летний Сильвио Берлускони заразился Covid-19

83-летний консервативный политик и предприниматель "продолжает работать из своей резиденции в Аркоре [вблизи Милана], где он проведет необходимый период изоляции", - говорится в сообщении партии.

Forza Italia добавляет, что Берлускони удаленно продолжит кампанию перед запланированными на 20-21 сентября региональными и местными муниципальными выборами, давая "ежедневные интервью газетам, телеканалам и в соцсетях", пишет AFP.

Личный врач Берлускони Альберто Дзангрилло рассказал новостному агентству Adnkronos, что у экс-премьера нет симптомов Covid-19, однако ему был сделан новый тест в связи с недавним пребыванием в Сардинии.

Находясь на этом острове, Берлускони контактировал с бывшим руководителем "Формулы-1" и владельцем ночного клуба Флавио Бриатони, у которого тест показал положительный результат.

О положительном результате теста сообщил и сам Берлускони, который также отметил, что продолжит политическую деятельность и во время домашнего карантина.

"Я буду на избирательной кампании с интервью на телевидении и в газетах", - сказал Берлускони на видеоконференции женского движения Forza Italia.