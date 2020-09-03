В международный рейтинг лучших университетов мира попали три латвийских вуза

Самую высокую позицию из латвийских вузов занял ЛУ, который попал в группу университетов с 601-го по 800-е место, а РТУ и ЛСУ попали в группу вузов "1001+".

Первое место в рейтинге занял Оксфордский университет в Великобритании, затем следуют Стэнфордский университет и Гарвардский университет в США.

Как сообщили агентству LETA в ЛУ, вуз по результатам рейтинга занимает второе место в странах Балтии после Тартуского университета. Представители университета подчеркивают, что ЛУ улучшил свои результаты в четырех из пяти категорий оценки.

Наивысший результат - 504-е место - ЛУ получил в категории научной деятельности. У университета также высокие показатели в категории международного сотрудничества - 561-е место, и в категории сотрудничества с индустрией - 564-е место.

"В свою очередь представитель РТУ Гундега Прейса сообщила агентству LETA, что РТУ занял 284-е место в мире по сотрудничеству вуза с индустрией. РТУ уже несколько лет входит в список 300 лучших университетов мира по этому критерию, причем с каждым годом эта оценка растет", - подчеркивает Прейса.

Она подчеркнула, что в рейтинг входят лучшие университеты мира, работа которых оценивается по пяти показателям - сотрудничество с индустрией, учеба, интернационализация, а также научная деятельность и цитируемость.

Прейса добавила, что по сравнению с прошлым годом показатели РТУ выросли по четырем из пяти критериев оценки - сотрудничество с индустрией, учеба, интернационализация и исследования.

Всего в рейтинг The Times Higher Education World University Rankings 2021 вошли 1527 лучших университетов мира.