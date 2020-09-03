Чт, 3.09.2020
Есть серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только российское правительство. Ангела Меркель
Ангела Меркель
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Политика
  • Юрис Кокинс извинился перед избирателями за ошибки на внеочередных выборах Рижской думы

Юрис Кокинс извинился перед избирателями за ошибки на внеочередных выборах Рижской думы

Юрис Кокинс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) председатель Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс принес извинения избирателям за ошибки, допущенные на выборах в Рижскую думу. 

"Я приношу извинения всем, кто не смог проголосовать", - сказал Кокинс, признав, что ошибки допустила именно городская избирательная комиссия. 

Однако, защищая работников, он напомнил, что эти выборы очень отличались от всех предыдущих, и было много нововведений. 

Например, было продлено время работы избирательных участков, введены визиты на дому, и все это усложнило процесс, как и ограничения из-за Covid-19. У сотрудников избирательных участков было много работы, и они могли за всем не уследить, сказал Кокинс. 

Сегодня на заседании ЦИК рассматриваются полученные жалобы на результаты выборов в Рижскую думу. Как сообщалось, из-за непроштампованных конвертов не были учтены голоса примерно 600 избирателей. 

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ
Back