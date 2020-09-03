Юрис Кокинс извинился перед избирателями за ошибки на внеочередных выборах Рижской думы

"Я приношу извинения всем, кто не смог проголосовать", - сказал Кокинс, признав, что ошибки допустила именно городская избирательная комиссия.

Однако, защищая работников, он напомнил, что эти выборы очень отличались от всех предыдущих, и было много нововведений.

Например, было продлено время работы избирательных участков, введены визиты на дому, и все это усложнило процесс, как и ограничения из-за Covid-19. У сотрудников избирательных участков было много работы, и они могли за всем не уследить, сказал Кокинс.

Сегодня на заседании ЦИК рассматриваются полученные жалобы на результаты выборов в Рижскую думу. Как сообщалось, из-за непроштампованных конвертов не были учтены голоса примерно 600 избирателей.