Растет количество попыток подкупить латвийских пограничников

Последний случай взяточничества произошел 1 сентября на таможенном пункте пропуска Терехово.

Во время проверки на таможне пограничники не пустили в Россию гражданку Германии и ее супруга, поскольку с 17 марта этого года запрещено передвижение людей и транспортных средств через пункты пересечения внешней границы Европейского Союза.

Получив отказ выехать в страну, женщина снова обратилась к пограничникам, на этот раз вложив в паспорт купюру 50 евро.

Против нарушительницы возбуждено уголовное дело о даче взятки. В настоящее время по делу ведется расследование.

Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или штраф.



В семи случаях, зарегистрированных в прошлом году, был применен штраф в размере 4300 евро.