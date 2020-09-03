Растет количество попыток подкупить латвийских пограничников

В этом году зарегистрирован 21 случай предложения взятки латвийским пограничникам, тогда как в прошлом году было зарегистрировано всего восемь таких случаев, сообщает агентство LETA.
Последний случай взяточничества произошел 1 сентября на таможенном пункте пропуска Терехово.
Во время проверки на таможне пограничники не пустили в Россию гражданку Германии и ее супруга, поскольку с 17 марта этого года запрещено передвижение людей и транспортных средств через пункты пересечения внешней границы Европейского Союза.
Получив отказ выехать в страну, женщина снова обратилась к пограничникам, на этот раз вложив в паспорт купюру 50 евро.
Против нарушительницы возбуждено уголовное дело о даче взятки. В настоящее время по делу ведется расследование.
Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или штраф.
В семи случаях, зарегистрированных в прошлом году, был применен штраф в размере 4300 евро.
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