"Обидеть целый народ ради шутки на Youtube?": пользователи Сети выступают против шоу Гудкова

В частности Юрию Музыченко в рамках шоу предложили опубликовать провокационные комментарии о протестах в Беларуси и Хабаровске.

Солист группы The Hatters не просто отказался, а даже удивился таким шуткам. Пользователи Сети возмутились таким заданиям и в комментариях к выпуску выразили свое мнение.

К примеру, в первом раунде Музыченко следовало оставить в Instagram-аккаунте Евгения Плющенко комментарий про Светлану Тихановскую: "Лови загадку! Кому вообще пришло в голову сделать такой протестный флаг Беларуси? Ответ: Тихановской, когда она увидела след от месячных на прокладке! Прикол?".

ФОТО: скриншот видео

Тогда музыкант вытянул карточку с наказанием, но и там шутка показалось ему неприемлемой. На своей Instagram-странице Музыченко должен был написать:

"Отличай писюн от пальца! Хабаровск - не Беларусь! Никаких концертов там! Грязный городишко, который заступается за убийцу! Вангую, новый банный князь умоет это быдло". Он отказался читать комментарий про Тихановскую, вместо него пост прочитала Лолита.

Ведущим он ответил с массой нецензурной лексики, чтобы объяснить, что для него такие задания и комментарии являются неприемлемыми. Он отказался выполнять оба задания. Ведущий Владимир Маркони предложил ему выпить слабительное с алкоголем в качестве наказания - на это Юрий согласился.

Лолите надо было оставить в Instagram-аккаунте президента Украины Владимира Зеленского комментарий: "Ничего не поняла, что ты хотел сказать! Есть у кого переводчик с е****ского?". Сначала она согласилась написать, но потом ее переубедил Музыченко, ведь так она может оскорбить украинский язык, она согласилась выпить пять шотов, в которых могло быть добавлено слабительное.

Также Музыченко предложили написать пост в поддержку Александра Лукашенко: "Не позволяйте собой манипулировать! Включайте мозги! Не будет батьки - не будет Белоруссии!", а через пять минут удалить его и опубликовать протестный флаг с подписью "Горжусь! Жыве Беларусь!". Это сделать артист отказался. Лолита тоже отказалась оставить комментарий на странице Макса Коржа.

ФОТО: скриншот видео

В завершении шоу Музыченко предложили написать под последней публикацией Тихановской комментарий: "Люди, вас разводят! Тихановская давно сдохла от передоза. А теперь здесь постят заранее отснятое. Ставьте дальше свои лайки, лошки". Музыкант отказался и выбрал наказание. Он спросил у ведущего, зачем они придумывают такие гадости. По итогам программы победила Лолита.

"Обидеть целый народ ради шутки на Youtube?" - спросил музыкант.

К моменту написания статьи выпуск набрал 146 тысяч дизлайков и 92 тысячи лайков. Пользователи Сети были возмущены шутками про Беларусь и Хабаровск. Юрия Музыченко поблагодарили, что он отказался выполнять задания.

"Нет, "друзья", это так не работает. Вы не можете пропускать под маской юмора (которого не было) откровенную про*********ую гниль";

"Я далеко не моралфаг и понимаю черный юмор, но тут ничего кроме глумления над людьми не увидел. Мне стыдно перед братским народом за то, что у нас позволяют подобные "шутки"";

"Вы ставите участников шоу в ситуацию где кроме двух абсолютно экстремистских действий есть вариант только уйти из передачи. Это все. Закрывайте передачу"';

"Слабительное выпили Лолита и Музыченко, а обосрались Гудков и его команда";

"А че над Путиным не шутим? Че нет-то? Или страшно?";

"Я живу в Минске. Я пишу этот комментарий и плачу. Я вспоминаю, как тысячи людей с бело-красно-белым флагом на плечах были избиты, унижены физически и морально, изнасилованы, как десятки людей пропали без вести только потому, что держали этот флаг в руках. Нет, мне не смешно, мне очень больно. Нет, мне не смешно, меня разрывает от злости и бессилия: с вашей легкой подачи, Саша, все кремлеботы теперь называют наш белорусский исторический флаг прокладкой. За что, Саша, вы так с нами?";

"Я понимаю и черный и остросоциальный юмор: шарли эбдо, все дела. Но ссылаться на это можно, если бы аналогичный подход был и к действующей власти: написать кремлевскому пахану или академику. А раз это ссыкотно, то никакие вы не остросоциальные шутники, а обычные лояльные вылизыватели. Опыт Тимати, хлопнувшего бургер за здоровье собакянена, ничему не научил. Отписка. Гудок улетел из сердечка".

- писали подписчики под выпуском.

Comment Out - это YouTube-шоу, одним из авторов является Александр Гудков. Гостю предлагают вытянуть три карточки: "Звезда", "Комментарий" и "Наказание". Если участник соглашается написать "звезде" предложенный провокационный комментарий, то получает два балла, если нет - выполняет наказание и получает один балл.