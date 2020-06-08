Ксения Собчак и Niletto разместили неоднозначные посты. За них заступился Александр Гудков

Оказалось, что это было сделано в рамках шоу Comment Out. За звезд заступился создатель программы Александр Гудков.

"Пишу с большой просьбой ко всем до кого достучусь. Вчера была съемка очередных выпусков YouTube-шоу Comment out с невероятно смелыми и открытыми гостями, после чего в интернете появились пару неоднозначных видео, которые вызвали резонанс в СМИ", - написал он.

Он объяснил, что Собчак и Niletto убрали спорные посты из своих соцсетей, хотя они были сделаны в рамках этого шоу, в качестве наказания.

"Многие сейчас напишут: "Не смешно". Шоу Comment out не про гомерический смех, оно про сегодняшний день, таким трэшовым образом мы стараемся привлечь внимание к проблемам сегодняшнего дня", - указал Гудков.

Он согласился, что наказание неадекватное, но поэтому оно и "наказание". К примеру, поклонники Niletto отреагировали адекватно.

"Все верно! Это же правильно! Никто из наших гостей в реальной жизни никогда бы не выложил никакой из этих постов", - объяснил он.

Он посоветовал дождаться эфира и понять, почему так произошло. Александр отметил, что гордится Ксенией и Данилом. Шоумен уверен, что после эфира все будут гордиться ими тоже.

Стоит сказать, что подписчики в комментариях разделились на два лагеря. Одни считали, что это уже не юмор и Гудков и создатели шоу переборщили, а другие, наоборот, поддержали комика пожелали продолжать делать то, что он делает и никого не слушать.