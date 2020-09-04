ФСБ сообщила о задержании группы несовершеннолетних, готовивших массовые убийства

ФСБ объявила, что задержанные планировали совершить массовые убийства с использованием зажигательных смесей, самодельных взрывных устройств и холодного оружия, а также склоняли других пользователей интернета к совершению тяжких преступлений, пишет Русская служба BBC со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

У задержанных изъяли четыре самодельных взрывных устройства, компоненты для изготовления зажигательных смесей, а также газовые пистолеты, холодное, травматическое и гладкоствольное оружие.

Сотрудниками ФСБ также были изъяты личные дневники и средства связи задержанных, в которых были обнаружены схемы нападения на здания правоохранительных органов и учебные заведения.

Сообщается, что 11 из 13 задержанных были участниками "закрытого интернет-сообщества в одной из социальных сетей", а один из них планировал теракт на школьной линейке 1 сентября.

О возрасте задержанных и их именах ничего не сообщается.