Пт, 4.09.2020
Я могу только напомнить, что Навальный не был первым, кто стал жертвой такого трусливого и бесчеловечного покушения на убийство. пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано.
пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано.
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ФСБ сообщила о задержании группы несовершеннолетних, готовивших массовые убийства

ФОТО: TASS/Scanpix

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании в разных регионах страны 13 несовершеннолетних граждан России, готовивших нападения на места массового скопления людей, учебные заведения и здания правоохранительных структур, сообщает "Дождь".

ФСБ объявила, что задержанные планировали совершить массовые убийства с использованием зажигательных смесей, самодельных взрывных устройств и холодного оружия, а также склоняли других пользователей интернета к совершению тяжких преступлений, пишет Русская служба BBC со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

У задержанных изъяли четыре самодельных взрывных устройства, компоненты для изготовления зажигательных смесей, а также газовые пистолеты, холодное, травматическое и гладкоствольное оружие.

Сотрудниками ФСБ также были изъяты личные дневники и средства связи задержанных, в которых были обнаружены схемы нападения на здания правоохранительных органов и учебные заведения.

Сообщается, что 11 из 13 задержанных были участниками "закрытого интернет-сообщества в одной из социальных сетей", а один из них планировал теракт на школьной линейке 1 сентября.

О возрасте задержанных и их именах ничего не сообщается.

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