Требования НАТО, санкции ЕС, результаты анализов лаборатории: главное о ситуации с Навальным

Ситуация с отравлением политика Алексея Навального продолжает широко обсуждаться в новостных порталах. Рассказываем самое главное, что произошло.
НАТО об отравлении Навального
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти России к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в проведении беспристрастного международного расследования отравления Алексея Навального, сообщает "Медуза".
Столтенберг заявил, что исследования, проведенные в Германии, доказывают, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Он призвал Россию полностью раскрыть информацию о разработке веществ из группы "Новичок" и передать эти сведения ОЗХО.
"Любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням и является недопустимым нарушением международных норм и правил", - сказал генсек НАТО.
Он назвал отравление Алексея Навального "покушением на основные демократические права".
МВД России о ситуации с Навальным
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев считает, что в инциденте с отравлением Алексея Навального нет никакого криминала.
"Откуда ему [криминалу] там быть? Мы не видим пока никаких оснований", - заявил Колокольцев, сообщает "Медуза".
В Европарламенте призывают к санкциям против России
Более 100 депутатов Европейского парламента выступили с призывом добиться международного расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального и сформировать в ЕС порядок санкций в случаях нарушения прав человека, сообщает агенство LETA.
В пятницу, 4 сентября, депутаты опубликовали открытое письмо, адресованное верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю Фонтеульесу.
В нем депутаты согласились в заключением правительства Германии о том, что в отношении Алексея Навального было совершено нападение с использованием опасного для жизни яда группы "Новичок".
Депутаты скептично относятся к тому, что "российские учреждения способны и хотят расследовать истинный фон данного преступления".
Официальные данные лаборатории ФРГ
Лаборатория бундесвера (армии ФРГ) по просьбе клиники Charite исследовала образцы кожи, крови и мочи Алексея Навального - и обнаружила во всех из них следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Der Spiegel.
Как пишет Der Spiegel, следы вещества в образцах кожи, крови и мочи Навального минимальны, но результаты исследования этих образцов заслуживают доверия.
По данным издания, следы отравляющего вещества также удалось обнаружить на бутылке, которая была у Навального с собой. Его родственники сохранили ее и передали берлинским врачам.
Предполагается, что Навальный пил из бутылки после того, как его отравили, и оставил на ней следы яда.
Заявления главного токсиколога Омской области
Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев заявил, что у политика Алексея Навального за пять-семь дней до госпитализации были проблемы с пищеварением, пишет "Медуза".
"Данные анамнеза, то есть история заболевания, со слов сопровождающих его лиц и супруги, указывали на то, что действительно существовали проблемы, и проблемы эти были в течение пяти-семи дней, проблемы с пищеварением были, с питанием. Пациент использовал в своей практике в эти дни еще и диеты, что связано с похудением, снижением массы тела", - сказал токсиколог.
Как утверждает токсиколог, изменения обмена веществ в организме Навального начали формироваться "за несколько часов, даже я бы сказал, за несколько дней до поступления".
Галерея: Алексей Навальный доставлен в клинику в Берлине
- Навальный был госпитализирован рано утром 20 августа в Омске с отравлением неясного происхождения. Он был введен в состояние искусственной комы.
- В России врачи не смогли выяснить причину его заболевания, немецкие подозревали отравление ингибитором холинэстеразы.
- Как заявило в среду, 2 сентября, правительство Германии, в настоящее время имеются убедительные доказательства того, что Навальный был отравлен ядом, принадлежащим группе "Новичок".
- К этому классу веществ относятся боевые отравляющие вещества, в том числе "Новичок".
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