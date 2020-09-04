Требования НАТО, санкции ЕС, результаты анализов лаборатории: главное о ситуации с Навальным

НАТО об отравлении Навального

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти России к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в проведении беспристрастного международного расследования отравления Алексея Навального, сообщает "Медуза".

Столтенберг заявил, что исследования, проведенные в Германии, доказывают, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Он призвал Россию полностью раскрыть информацию о разработке веществ из группы "Новичок" и передать эти сведения ОЗХО.

"Любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням и является недопустимым нарушением международных норм и правил", - сказал генсек НАТО.

Он назвал отравление Алексея Навального "покушением на основные демократические права".

МВД России о ситуации с Навальным

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев считает, что в инциденте с отравлением Алексея Навального нет никакого криминала.

"Откуда ему [криминалу] там быть? Мы не видим пока никаких оснований", - заявил Колокольцев, сообщает "Медуза".

В Европарламенте призывают к санкциям против России

Более 100 депутатов Европейского парламента выступили с призывом добиться международного расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального и сформировать в ЕС порядок санкций в случаях нарушения прав человека, сообщает агенство LETA.

В пятницу, 4 сентября, депутаты опубликовали открытое письмо, адресованное верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю Фонтеульесу.

В нем депутаты согласились в заключением правительства Германии о том, что в отношении Алексея Навального было совершено нападение с использованием опасного для жизни яда группы "Новичок".

Депутаты скептично относятся к тому, что "российские учреждения способны и хотят расследовать истинный фон данного преступления".

Официальные данные лаборатории ФРГ

Лаборатория бундесвера (армии ФРГ) по просьбе клиники Charite исследовала образцы кожи, крови и мочи Алексея Навального - и обнаружила во всех из них следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Der Spiegel.

Как пишет Der Spiegel, следы вещества в образцах кожи, крови и мочи Навального минимальны, но результаты исследования этих образцов заслуживают доверия.

По данным издания, следы отравляющего вещества также удалось обнаружить на бутылке, которая была у Навального с собой. Его родственники сохранили ее и передали берлинским врачам.

Предполагается, что Навальный пил из бутылки после того, как его отравили, и оставил на ней следы яда.

Заявления главного токсиколога Омской области

Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев заявил, что у политика Алексея Навального за пять-семь дней до госпитализации были проблемы с пищеварением, пишет "Медуза".

"Данные анамнеза, то есть история заболевания, со слов сопровождающих его лиц и супруги, указывали на то, что действительно существовали проблемы, и проблемы эти были в течение пяти-семи дней, проблемы с пищеварением были, с питанием. Пациент использовал в своей практике в эти дни еще и диеты, что связано с похудением, снижением массы тела", - сказал токсиколог.

Как утверждает токсиколог, изменения обмена веществ в организме Навального начали формироваться "за несколько часов, даже я бы сказал, за несколько дней до поступления".

Галерея: Алексей Навальный доставлен в клинику в Берлине

Навальный был госпитализирован рано утром 20 августа в Омске с отравлением неясного происхождения. Он был введен в состояние искусственной комы.

В России врачи не смогли выяснить причину его заболевания, немецкие подозревали отравление ингибитором холинэстеразы.

Как заявило в среду, 2 сентября, правительство Германии, в настоящее время имеются убедительные доказательства того, что Навальный был отравлен ядом, принадлежащим группе "Новичок".

К этому классу веществ относятся боевые отравляющие вещества, в том числе "Новичок".