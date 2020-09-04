Задержан начальник Государственной пограничной охраны Пуятс

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс пока не дает комментариев по этому вопросу, сообщила агентству LETA его советник Беата Йоните.

Пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Кристина Петерсоне сообщила агентству LETA, что в пятницу сотрудники IDB прибыли в штаб Государственной пограничной охраны в Риге, на ул. Рудольфа. Петерсоне не ответила на вопрос о том, проводились ли какие-либо следственные действия, поскольку такую информацию может предоставить только IDB. Она также не сообщила, где сейчас находится Пуятс.

С IDB агентству LETA связаться пока не удалось.

Согласно закону, лицо может быть задержано на срок до 48 часов. Затем лицо освобождается или к нему применяется одна из мер пресечения, самой суровой из которых является арест. Решение об аресте принимает суд.

Однако мера пресечения может применена только в том случае, если лицо приобретает статус подозреваемого.

Как сообщалось, в прошлом году IDB задерживало также бывшего начальника Государственной пограничной охраны Нормунда Гарбарса. Он был задержан в связи с делом о возможных нарушениях закона в процессе строительства, которое проводилось в рамках договоров о постройке инфраструктуры на границе Латвии и России и обустройстве границы между Латвией и Белоруссией.

В делопроизводстве IDB находится несколько уголовных процессов, связанных с обустройством восточной границы, сбор доказательств по этим объемным и сложными процессам еще продолжается.