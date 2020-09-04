Задержан начальник Государственной пограничной охраны Пуятс

Бюро внутренней безопасности (IDB) задержало главу Государственной пограничной службы Гунтиса Пуятса, по данным агентства LETA.
Министр внутренних дел Сандис Гиргенс пока не дает комментариев по этому вопросу, сообщила агентству LETA его советник Беата Йоните.
Пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Кристина Петерсоне сообщила агентству LETA, что в пятницу сотрудники IDB прибыли в штаб Государственной пограничной охраны в Риге, на ул. Рудольфа. Петерсоне не ответила на вопрос о том, проводились ли какие-либо следственные действия, поскольку такую информацию может предоставить только IDB. Она также не сообщила, где сейчас находится Пуятс.
С IDB агентству LETA связаться пока не удалось.
Согласно закону, лицо может быть задержано на срок до 48 часов. Затем лицо освобождается или к нему применяется одна из мер пресечения, самой суровой из которых является арест. Решение об аресте принимает суд.
Однако мера пресечения может применена только в том случае, если лицо приобретает статус подозреваемого.
Как сообщалось, в прошлом году IDB задерживало также бывшего начальника Государственной пограничной охраны Нормунда Гарбарса. Он был задержан в связи с делом о возможных нарушениях закона в процессе строительства, которое проводилось в рамках договоров о постройке инфраструктуры на границе Латвии и России и обустройстве границы между Латвией и Белоруссией.
В делопроизводстве IDB находится несколько уголовных процессов, связанных с обустройством восточной границы, сбор доказательств по этим объемным и сложными процессам еще продолжается.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!