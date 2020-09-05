"Вечерний Ургант" открыл новый сезон пародией на Лукашенко с автоматом

Телеведущий Иван Ургант в первом выпуске нового сезона "Вечернего Урганта" показал пародию на президента Беларуси Александра Лукашенко, который в конце августа, в разгар протестов прилетел в президентскую резиденцию в Минске в бронежилете и с автоматов в руках.