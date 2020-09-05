Сб, 5.09.2020
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"Вечерний Ургант" открыл новый сезон пародией на Лукашенко с автоматом

ФОТО: скриншот с youtube.com

Телеведущий Иван Ургант в первом выпуске нового сезона "Вечернего Урганта" показал пародию на президента Беларуси Александра Лукашенко, который в конце августа, в разгар протестов прилетел в президентскую резиденцию в Минске в бронежилете и с автоматов в руках.

В роли Лукашенко выступил сам Иван, а сына Лукашенко — Николая — изобразил его соведущий Дмитрий Хрусталев. В руках они несли игрушечное оружие. Ургант назвал пародию "Папа может папа может все что угодно".

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