VDD: В вырубке деревьев нет никакой политики

Против строительства здания VDD на месте бывшего велотрека Marss выступила "Новая консервативная партия" (JKP), как и многие районные активисты, некоторые из которых участвовали в выборах в Рижскую думу из разных списков.

Логично, что вырубка деревьев вызвала бы протесты, поэтому возникает вполне оправданный вопрос - ждали ли VDD специально, чтобы одна из партий проиграла на выборах или хотя бы не мешала другим.

К примеру, весной этого года партия JKP безуспешно пыталась приостановить строительство здания VDD в Сейме. Для молодых консерваторов это была не только возможность защитить деревья, но и возможность широко раскритиковать Службу государственной безопасности, которая ранее обвинила лидера партии Юриса Юрашса в разглашении государственной тайны.

Если бы деревья начали срубать до выборов, партия JKP могла бы использовать это в интересах своей кампании.

Как Гиргенс, так и Рейрс передаче De facto ответили, что понятия не имели о времени сруба деревьев. Участвующие институты, в свою очередь, дистанцируются от выборов.

"Мы согласовали все работы с VDD, учитывая, что получены все необходимые разрешения для завершения проекта в срок. Учтено и то, что сезон гнездования птиц закончился", - говорит председатель правления VNĪ Ренарс Гришкевичс.

Из-за секретности проекта он не имеет права раскрывать, когда было получено последнее разрешение на начало подготовки площадки, но отмечает, что "это лето было периодом всех необходимых согласований".

В Службе безопасности также не называют более точные даты получения последних согласований на начала работ. Но утверждают, что обвинения в отсрочки из-за выборов необоснованны.

Заместитель руководителя VDD Эрикс Цинкус поясняет, что время вырубки деревьев определялось возможностями участвующих компаний: "В процессе строительства задействовано несколько предприятий. У нас нет никаких юридических прав препятствовать этому решению. Аргументами, что мы должны дождаться лучшего времени, мы создаем простои, которые стоят государству дополнительных денег. Мы работаем по заранее установленному графику".

Решение о строительстве здания на месте бывшего велотрека в 2017 году было тайно принято правительством Мариса Кучинскиса (ZZS), и только в начале этого года, через несколько месяцев после получения разрешения на вырубку деревьев, общественности стало известно, кому это здание предназначено. В то время многие рижане уже активно боролись за сохранение деревьев. Весной этого года Комиссия по национальной безопасности Сейма во главе с Кучинскисом, изучив возражения жителей, рекомендовала проект все-таки продолжить, и большинство депутатов поддержали это решение.

На вопрос, знал ли он, когда именно будет происходить вырубка деревья, Кучинскис не ответил прямо, однако отметил, что комиссия Сейма завершила свою работу весной и "на этом наша функция закончилась".

Из-за секретности объекта до сих пор не известно, как именно будет выглядеть здание.

Галерея: Протест против вырубки деревьев