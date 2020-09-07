Пн, 7.09.2020
Эстонцы по-прежнему не могут обойтись без латвийского алкоголя. Вся парковка заполнена эстонскими автомобилями, есть и машины с финскими номерами. Приезжают по разным причинам. Кто приезжает на экскурсию с детьми, кто что-то посмотреть, например, Сигулду. А на обратном пути нельзя проехать мимо, если построена стоянка. Койт, житель Эстонии
Койт, житель Эстонии
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На месте бывшего Дворца спорта в Риге появятся общественные огороды

ФОТО: Пресс-фото

На территории бывшего Дворца спорта в Риге планируется на время оборудовать огороды и цветочные луга, сообщает агентство LETA.

Как рассказала автор идеи Ренате Пранцане, которая живет на соседней территории, идея появилась, исходя из все возрастающего интереса жителей центра к достижимому и современному огороду по примеру других стран, где общественные огороды оборудованы на неиспользуемых территориях.

Автор идеи с единомышленниками обратилась к владельцам территории - предприятию Rotermann Latvia, которое отозвалось и передало бесприбыльной организации территорию в бесплатную аренду на три года.

В течение следующих трех лет на территории будут оборудованы городские огороды, а также цветочные луга для различных культурных и образовательных мероприятий.

Авторы инициативы указывают, что общественные огороды - уникальный способ проведения свободного времени.

ФОТО: Пресс-фото

"В то же время общественные огороды служат неустанным исследовательским проектом, в рамках которого у детей и подростков есть возможность опытным путем освоить процессы экосистемы и узнать роль природы в жизни людей", - указывают авторы инициативы.

Подать заявку на аренду огорода можно будет с январе, однако каждый прилежный помощник сможет получить огород на первый год бесплатно.

Больше информации об инициативе можно получить на странице Sporta pils dārzi в Facebook.

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