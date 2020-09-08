Фальшивые сообщения о посылках: Latvijas Pasts предупреждает о мошенниках

"Мошенники пытаются с помощью электронных средств и технологий предоставить ложные данные клиентам, чтобы получить от них информацию. И Latvijas Pasts тоже регистрировала такие ситуации: писали смс или письма с номеров и адресов, никак не связанных с Latvijas Pasts — это мошенничество (...) Даже если вы ждете посылку, получаете какое-то электронное письмо, которое Latvijas Pasts никогда раньше не посылала, нужно проверить в нашем центре клиентов, есть ли на такой номер какая-то посылка, потому что иногда приходят какие-то странные номера посылок, которых нет в международной почтовой системе", - рассказала представитель компании Гундага Варпа.