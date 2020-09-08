Фальшивые сообщения о посылках: Latvijas Pasts предупреждает о мошенниках

В Латвии орудуют интернет-мошенники, которые рассылают электронные сообщения от имени известных учреждений, в том числе Latvijas Pasts. В последнее время многие латвийцы получили фальшивые письма, в которых их просят оплатить получение посылки. Об этом сообщает lsm.lv со ссылкой на программу "Домская площадь" Латвийского радио-4.
Latvijas pasts призывает в таких случаях не открывать прикрепленную ссылку.
"Мошенники пытаются с помощью электронных средств и технологий предоставить ложные данные клиентам, чтобы получить от них информацию. И Latvijas Pasts тоже регистрировала такие ситуации: писали смс или письма с номеров и адресов, никак не связанных с Latvijas Pasts — это мошенничество (...) Даже если вы ждете посылку, получаете какое-то электронное письмо, которое Latvijas Pasts никогда раньше не посылала, нужно проверить в нашем центре клиентов, есть ли на такой номер какая-то посылка, потому что иногда приходят какие-то странные номера посылок, которых нет в международной почтовой системе", - рассказала представитель компании Гундага Варпа.
Как сообщает lsm.lv, ранее государственное финансовое учреждение Altum предупреждало о мошенниках, которые от имени организации рассылают инфицированные электронные письма.
Также активизировались мошенники, которые обманом пытаются получить данные клиентов для доступа в Интернет-банки через Smart-ID.
"Латвийцам при малейшем подозрении, что звонят не представители банка, а мошенники, нужно прерывать разговор и перезванивать на официальный номер банка, а также обращаться в полицию", - отметил представитель Swedbank Янис Кропс.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!