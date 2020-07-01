Назвали имя и попросили подтвердить в Smart-ID. Как мошенники сняли со счета все деньги

Представители Госполиции рассказали, что этим людям звонили некие лица, которые представлялись банковскими служащими. Отмечается, что они даже называли имя, фамилию, персональный код и номер пользователя интернет-банка того, кому звонили.

Они сообщали о некой проблеме с банковским счетом, и для того, чтобы ее устранить, просили подтвердить подключение с помощью программы Smart-ID.

В результате этого с банковских счетов пострадавших похищались все денежные средства, которые там находились.

Представители полиции напоминают, что работники банка удаленно никогда не будут просить о выполнении таких действий.

"В случае, если человеку звонят с похожей просьбой, нужно информировать полицию, зафиксировав номер телефона звонящего. Просим действовать в таких случаях осторожно", - прокомментировала представитель Госполиции Елена Рутковска.