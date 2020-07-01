Назвали имя и попросили подтвердить в Smart-ID. Как мошенники сняли со счета все деньги

В июне этого года в Лудзенском крае зарегистрировано четыре случая, когда мошенники украли деньги с банковских счетов людей, выдавая себя за работников финансовых учреждений. Об этом сообщает Государственная полиция.
Представители Госполиции рассказали, что этим людям звонили некие лица, которые представлялись банковскими служащими. Отмечается, что они даже называли имя, фамилию, персональный код и номер пользователя интернет-банка того, кому звонили.
Они сообщали о некой проблеме с банковским счетом, и для того, чтобы ее устранить, просили подтвердить подключение с помощью программы Smart-ID.
В результате этого с банковских счетов пострадавших похищались все денежные средства, которые там находились.
Представители полиции напоминают, что работники банка удаленно никогда не будут просить о выполнении таких действий.
"В случае, если человеку звонят с похожей просьбой, нужно информировать полицию, зафиксировав номер телефона звонящего. Просим действовать в таких случаях осторожно", - прокомментировала представитель Госполиции Елена Рутковска.
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