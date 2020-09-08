Известны кандидаты на должности руководителей комитетов в Рижской думе

Кандидат на должность мэра Риги Мартиньш Стакис ("Для развития"/"За!"/"Прогрессивные") возглавит ответственный за бюджет города комитет по финансовым и административным делам, представители этого же списка Ивета Ратиника, Эдмунд Цепуритис и Виестур Клейнбергс - комитет по образованию, культуре и спорту, комитет по вопросам жилья и окружающей среды и комитет по социальным вопросам.

Комитетом городской собственности предположительно будет руководить представитель "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ/Латвийского объединения регионов Дайнис Лоцис, комитетом по вопросам безопасности, порядка и борьбы с коррупцией - представитель Новой консервативной партии Линда Озола, которая станет и вице-мэром.