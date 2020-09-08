Вт, 8.09.2020
В общем, я бы хотел встретиться с Владимиром Путиным. Можно сказать, это моя грандиозная мечта. Я бы хотел пообщаться с Владимиром Путиным, который так много делает для России. Боб Хартли, главный тренер "Авангарда" и сборной Латвии по хоккею
Боб Хартли, главный тренер "Авангарда" и сборной Латвии по хоккею

Известны кандидаты на должности руководителей комитетов в Рижской думе

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Фракция "Нового Единства" в Рижской думе предположительно выдвинет на должность руководителя комитета по вопросам транспорта Олафа Пулкса, а на должность руководителя комитета по развитию города - Инесе Андерсоне.

Кандидат на должность мэра Риги Мартиньш Стакис ("Для развития"/"За!"/"Прогрессивные") возглавит ответственный за бюджет города комитет по финансовым и административным делам, представители этого же списка Ивета Ратиника, Эдмунд Цепуритис и Виестур Клейнбергс - комитет по образованию, культуре и спорту, комитет по вопросам жилья и окружающей среды и комитет по социальным вопросам.

Комитетом городской собственности предположительно будет руководить представитель "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ/Латвийского объединения регионов Дайнис Лоцис, комитетом по вопросам безопасности, порядка и борьбы с коррупцией - представитель Новой консервативной партии Линда Озола, которая станет и вице-мэром.

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