Вынесен приговор матери погибшего пятилетнего Вани - принудительные работы

Прокуратура Курземского судебного округа применила принудительные работы в качестве наказания по одному из уголовных дел, связанных с погибшим в Лиепае в 2017 году от переохлаждения пятилетним Иваном Берладиным.
Мать ребенка должна будет отработать 140 часов и помещена под пробационный надзор сроком на год, сообщила агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.
Прокурор заключает с обвиняемым соглашение о наказании в том случае, если обвиняемый признал свою вину.
Обвинение матери Ивана было предъявлено по ч. 2 ст. 174 Уголовного закона - о жестоком обращении с ребенком.
Обвиняемая свою вину признала полностью и сожалеет о совершенных действиях.
Уголовный закон предусматривает за такое преступление лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.
Пятилетний Иван Берладин в июле 2017 года вышел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал. Спустя десять дней, 11 июля, тело Вани было найдено в лесном массиве поселка Дубени Гробиньского края. Экспертиза установила, что ребенок умер от общего переохлаждения организма в результате воздействия низких температур.
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