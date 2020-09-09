Вынесен приговор матери погибшего пятилетнего Вани - принудительные работы

Мать ребенка должна будет отработать 140 часов и помещена под пробационный надзор сроком на год, сообщила агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

Прокурор заключает с обвиняемым соглашение о наказании в том случае, если обвиняемый признал свою вину.

Обвинение матери Ивана было предъявлено по ч. 2 ст. 174 Уголовного закона - о жестоком обращении с ребенком.

Обвиняемая свою вину признала полностью и сожалеет о совершенных действиях.

Уголовный закон предусматривает за такое преступление лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

Пятилетний Иван Берладин в июле 2017 года вышел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал. Спустя десять дней, 11 июля, тело Вани было найдено в лесном массиве поселка Дубени Гробиньского края. Экспертиза установила, что ребенок умер от общего переохлаждения организма в результате воздействия низких температур.

Галерея: Так искали потерявшегося Ваню Берладина