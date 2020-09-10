Девушка кивала головой в TikTok и стала суперзнаменитой. Как так вышло, или Кто такая Белла Порч?

"Судьбоносный" ролик

На официальный аккаунт Порч в соцсети TikTok подписаны более 15 миллионов человек!

CNews отмечает, что стать популярной у девушки получилось менее чем за месяц: в конце июля на нее были подписаны около миллиона человек, но после выхода видеоролика, опубликованного 18 августа все поменялось.

Что за видео? На нем Белла кивает в такт песне M to the B. Что в нем такого? Сказать трудно, смотрите сами:

За несколько недель данный видеоролик набрал более 300 миллионов просмотров, что является для TikTok одним из рекордов.

На этом Белла не остановилась и продолжила записать схожие ролики:

Эти видео также набрали десятки миллионов просмотров, а многие блогеры бросились повторять ее движения и мимику.

Ходят слухи, что за свои ролики девушка получает неплохие деньги. Однако никаких подтверждений тому, что кто-либо из блогеров получает деньги от TikTok - нет.

Более реально то, что Белла получает деньги от рекламодателей Instagram, где количество подписчиков составляет более двух миллионов пользователей.

В чем секрет успеха?

Пока одни недоумевают, как так вышло, что девушка бьет рекорды просмотров и подписок таким контентом, другие пытаются объяснить этот феномен.

Поклонники Беллы в комментариях под ее видео и в Twitter склоняются к тому, что у девушки необыкновенная мимика и внешность принцессы из мультфильмов The Walt Disney Company. Пока что именно этого мнения придерживается большинство пользователей.

Немного о самой Белле

В Сети о Белле сложился образ инфантильной девушки-геймера. Похоже, это так. Отчасти. Блогерша занимается вокалом, музыкой и искусством с детства. Ее увлекают видеоигры и аниме - все это можно найти в ее контенте.

В жизни все серьезнее: Белла три года служила в военно-морском флоте США. Последняя из должностей девушки - ветеринар. Проживает звезда соцсетей в штате Гавайи.

О своей личной жизни и семье Белла не распространяется. Известно только то, что ее несколько лет мучают депрессии и посттравматическое расстройство. Об этом рассказывала сама Белла в Twitter. На волнения поклонников Белла сразу ответила, что все порядке и рядом есть близкие люди, которые всегда ей помогут.

I’m diagnosed with major depressive disorder and ptsd since 2017 so don’t worry about me, I’ve been living with it & I have a good support system to help me😌💕 — Bella Poarch (@bellapoarch) August 23, 2020