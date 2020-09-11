7 рекомендаций, чтобы у первоклассников была ровная осанка и радость движения

"В первом классе дети обычно подвижные, активные, им трудно длительно сидеть в одной позе, поэтому перемены имеют большое значение. Современное новое поколение рано освоило гаджеты. Их частое использование уменьшает время, проведенное в движении, поэтому особенно важно привлекать детей к физической активности, прогулкам на свежем воздухе", - говорит эксперт Mēness aptieka, врач физикальной и реабилитационной медицины, заведующая отделом реабилитации VCA Aura Уна Скутула.

Проблемы, которые можно и нужно корректировать:

Округлая спина.

Выпяченный живот.

Слабость осанки.

Нарушения осанки.

Походка (направленные внутрь стопы).

X-образные ноги.

Упражнения - под руководством терапевта

Заметив какую-либо из этих проблем, родители должны отвести ребенка к физиотерапевту.

"Корректирующая гимнастика становится особенно актуальной во время учебы, когда обнаруживаются и усиливаются проблемы с осанкой, например кривая спина, которую может вызвать неподходящая учебная среда, неправильные позы сидения, слишком тяжелая школьная сумка.

Под руководством физиотерапевта ребенок может заниматься как индивидуально, так и в группе. Посетив курс коррекции, разработанный индивидуально, и обучившись упражнениям, потом (скорее всего, со стимулированием и под присмотром родителей) ребенок может заниматься дома, посвящая этому минимум полчаса. В возрасте первоклассника осанку возможно и нужно корректировать, и важны именно упражнения на растяжку. Если на гимнастику махнуть рукой, последствиями может быть деформация позвоночника - сколиоз. Его исправить намного сложнее", - подчеркивает врач.

У родителей, конечно, могут возникнуть трудности объяснить ребенку, почему требуется корректирующая гимнастика. Уна Скутула говорит: "Дети не понимают, что есть проблема со спиной, потому что обычно у детей спина не болит. Поэтому нередко у них нет мотивации для гимнастики, им кажется, что делать гимнастику родители заставляют необоснованно. Боль в спине не появляется, однако начинается в более позднем возрасте. Если в первые школьные годы коррекцию осанки не делать, подростка на такую скучную на вид деятельность, как гимнастика, уже труднее уговорить".

Как исправить Х-образные ноги и медвежью походку

Врач не скрывает, что в последние годы наблюдается тенденция лишнего веса у детей, и лишний вес тоже влияет на осанку и физическое развитие. Физическая активность и здоровое, богатое овощами и фруктами питание имеют очень большое значение, к тому же нужно пить достаточно воды.

"Лишний вес усиливает нагрузку на ноги, и могут образовываться так называемые X-образные ноги. Лучшее упражнение для коррекции - сидеть на полу в позе лотоса, в свою очередь, не рекомендуется сидеть на коленях. Уже с раннего возраста можно приучать ребенка кататься на балансировочном велосипеде, потом - на обычном велосипеде. Они тоже помогают".