7 рекомендаций, чтобы у первоклассников была ровная осанка и радость движения

Начало учебы в школе вносит в жизнь первоклассника большие эмоциональные и физические перемены, к тому же придется быть способным и высидеть уроки, и участвовать в спортивных занятиях. Выясним, что свидетельствует о том, что осанке ребенка необходима коррекция, и что делать, чтобы мальчики и девочки полюбили регулярные спортивные занятия.
"В первом классе дети обычно подвижные, активные, им трудно длительно сидеть в одной позе, поэтому перемены имеют большое значение. Современное новое поколение рано освоило гаджеты. Их частое использование уменьшает время, проведенное в движении, поэтому особенно важно привлекать детей к физической активности, прогулкам на свежем воздухе", - говорит эксперт Mēness aptieka, врач физикальной и реабилитационной медицины, заведующая отделом реабилитации VCA Aura Уна Скутула.
Проблемы, которые можно и нужно корректировать:
- Округлая спина.
- Выпяченный живот.
- Слабость осанки.
- Нарушения осанки.
- Походка (направленные внутрь стопы).
- X-образные ноги.
Упражнения - под руководством терапевта
Заметив какую-либо из этих проблем, родители должны отвести ребенка к физиотерапевту.
"Корректирующая гимнастика становится особенно актуальной во время учебы, когда обнаруживаются и усиливаются проблемы с осанкой, например кривая спина, которую может вызвать неподходящая учебная среда, неправильные позы сидения, слишком тяжелая школьная сумка.
Под руководством физиотерапевта ребенок может заниматься как индивидуально, так и в группе. Посетив курс коррекции, разработанный индивидуально, и обучившись упражнениям, потом (скорее всего, со стимулированием и под присмотром родителей) ребенок может заниматься дома, посвящая этому минимум полчаса. В возрасте первоклассника осанку возможно и нужно корректировать, и важны именно упражнения на растяжку. Если на гимнастику махнуть рукой, последствиями может быть деформация позвоночника - сколиоз. Его исправить намного сложнее", - подчеркивает врач.
У родителей, конечно, могут возникнуть трудности объяснить ребенку, почему требуется корректирующая гимнастика. Уна Скутула говорит: "Дети не понимают, что есть проблема со спиной, потому что обычно у детей спина не болит. Поэтому нередко у них нет мотивации для гимнастики, им кажется, что делать гимнастику родители заставляют необоснованно. Боль в спине не появляется, однако начинается в более позднем возрасте. Если в первые школьные годы коррекцию осанки не делать, подростка на такую скучную на вид деятельность, как гимнастика, уже труднее уговорить".
Как исправить Х-образные ноги и медвежью походку
Врач не скрывает, что в последние годы наблюдается тенденция лишнего веса у детей, и лишний вес тоже влияет на осанку и физическое развитие. Физическая активность и здоровое, богатое овощами и фруктами питание имеют очень большое значение, к тому же нужно пить достаточно воды.
"Лишний вес усиливает нагрузку на ноги, и могут образовываться так называемые X-образные ноги. Лучшее упражнение для коррекции - сидеть на полу в позе лотоса, в свою очередь, не рекомендуется сидеть на коленях. Уже с раннего возраста можно приучать ребенка кататься на балансировочном велосипеде, потом - на обычном велосипеде. Они тоже помогают".
Иногда у детей есть тенденция ходить, направляя стопы внутрь, как медведи. Для коррекции походки врач рекомендует эргономическую обувь с закрытой пяткой и подъемом в середине стопы. "Стопы можно массировать с помощью вспомогательного устройства - резинового «ежика», укрепляя свод стопы. Ребенок может поднимать пальцами шишки, каштаны, родители дома могут создать "трассу", например из швабры, и попросить, чтобы ребенок катал ее, идя по палке с развернутыми наружу носками. Укреплению стопы помогают также балансировочные поверхности, используемые в физиотерапии, и коврик - пазл".
Полезные занятия спортом
Есть родители, которые отдают ребенка под опеку тренера какого-нибудь вида спорта почти сразу после того, как ребенок научился ходить и говорить, потому что очень хотят, чтобы малыш со временем стал профессиональным спортсменом. О них не в этот раз.
Полезное для здоровья и хорошего физического развития школьника занятие - плавание, но важно делать это правильно. Сначала рекомендуется учиться плавать в бассейне, под надзором тренера. Эксперт Mēness aptieka Уна Скутула обосновывает: "Плавание развивает симметрию тела, помогает формировать правильный стереотип осанки. Так как воде присуще и расслабляющее действие на тело, плавание хорошо подходит эмоциональным детям для уменьшения стресса и стабилизации эмоциональной сферы".
Хороший вид спорта, который в основном любят мальчики, - футбол. Во-первых, с ранней весны до поздней осени занятия проходят на улице. Во-вторых, при игре в футбол работают почти все группы мышц. Однако родители и тренер должны заботиться о том, чтобы тренировочный график не создавал перегрузку для первоклассника.
Важно!
- Ни одного вида спорта ребенку нельзя навязывать! Если ребенку не нравится, от занятий не будет настоящей пользы.
- Если спорт соединяется с началом школьной учебы, рекомендуется не планировать тренировки чаще двух-трех раз в неделю. Непривычный школьный ритм, освоение новых знаний и модели поведения плюс интенсивные тренировки могут создать слишком большую как физическую, так и эмоциональную нагрузку.
- Первоклассника не нужно водить на тренировки в фитнес-клуб или тренажерный зал. В таком возрасте такие тренировки не нужны!
- Дети повторяют образ жизни родителей - если двигаются родители, двигаются и дети. Отправляйтесь вместе на прогулку или пробежку по лесу (важно, чтобы при беге под ногами не было твердого покрытия) или песку на пляже!
- Различные занятия танцами и ритмикой также являются для ребенка хорошим способом подвигаться, с пользой потратить накопившуюся энергию и сформировать правильную осанку.
Эргономика полностью во всем
Учебная среда, несомненно, влияет на позвоночник и, таким образом, на осанку, поэтому среда должна быть продуманной и эргономичной.
Вот семь ценных рекомендаций врача!
1. Ребенку желательно обеспечить отдельную комнату (если это возможно), подходящий письменный стол и удобный стул (лучше не на колесиках), достаточно яркую настольную лампу.
2. Учебное место надо оборудовать таким образом, чтобы ноги опирались на пол, спина не была согнутой, руки согнуты в локтях под углом 45 градусов.
3. Родители должны следить, чтобы ребенок сидел, не складывая ноги под себя - так образуется кривая спина и неправильная осанка.
4. Чтобы не возникала асимметрия тела, школьная сумка должна быть в виде рюкзака с жесткой задней частью.
5. По возможности меньше нужно разрешать первокласснику пользоваться гаджетами - их длительное использование влияет не только на осанку, но и на зрение.
6. Ребенок проводит в школе достаточно много времени, поэтому обувь должна быть дышащей, легкой. В соответствии с сезоном рекомендуется обеспечить сменную обувь.
7. В первые школьные годы дети довольно быстро растут, поэтому родители должны тщательно следить за эргономикой и, как только это необходимо, приспосабливать среду к росту ребенка.
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