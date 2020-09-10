Фото ⟩ "Гора ненужной одежды угрожает "похоронить" нас". Жителей призывают к сортировке текстиля

Текстиль, попадающий в окружающую среду или бытовые отходы, является таким же опасным источником загрязнения, как упаковка и другие отходы. Согласно статистическим данным, в течение года 87% всего ненужного и использованного текстиля в мире попадает на свалки - захоронен или сожжен из-за ненадлежащего ухода за ним.
Для актуализации проблемы и поиска решений в Латвии 10 сентября запущена кампания "Нечего надеть?", призывающая ответственные учреждения, организации и компании к согласованию совместных действий.
Ежегодно на латвийский рынок поступает 27 000 тонн новой и ношеной одежды, или 14,3 килограмма на душу населения. Треть населения выбрасывает свою лишнюю одежду в контейнеры для бытовых отходов, и ее вывозят на свалки, где ткани из синтетических волокон разлагаются в течение как минимум 200 лет.
Однако, согласно опросу, проведенному АО Latvijas Zaļais punkts, 89% населения с удовольствием бы сдали одежду на переработку, если бы была такая возможность.
"Директива ЕС требует, чтобы страны-члены не позже чем до 2025 года создали отдельную систему сбора текстильных изделий. Чтобы это реализовать, в Латвии еще много работы для развития местного жизненного цикла текстиля - сортировка, повторное использование, преобразование, переработка. Это означает, что нам нужна как ответственность производителей и продавцов текстиля, так и инфраструктура сортировки и достаточная осведомленность общественности о важности сортировки текстильных отходов в общей цепочке обхозяйствования отходов", - поясняет Артурс Томс Плешс, парламентский секретарь.
Латвийская ассоциация предприятий легкой промышленности (VRUA), которая представляет несколько десятков латвийских текстильных компаний, подчеркивает, что сфера производства одежды и текстиля в Латвии очень экспортируемая и имеет большой потенциал развития, но приток текстиля в Латвию превышает официальную статистику. За последние десять лет импорт ношеной и готовой одежды увеличился в три раза, а каждый житель Латвии покупает в течение года почти 15 кг одежды. Поэтому, в соответствии с видением VRUA, Латвия должна поддерживать и развивать стратегию по продвижению местной переработки текстиля. Гунтис Страздс, председатель правления VRUA, подчеркивает:
"Ответственный производитель обязан заботиться о том, чтобы его деятельность оставила как можно меньший экологический след. Вот почему мы поддерживаем и продвигаем переработку или повторное использование излишков одежды и призываем также и других производителей присоединиться, реализуя различные меры ответственности производителей для сокращения текстильных отходов".
В рамках кампании в самом центре Риги, в парке Кронвалда, была открыта экологическая инсталляция - гора одежды, символизирующая объемы текстиля, ежегодно поступающего на рынок Латвии, который накапливается в шкафах жителей или на свалках и угрожает "похоронить" нас.
"В конце прошлого года в рамках пилотного проекта в течение нескольких месяцев в 20 контейнерах мы собрали 108,5 тонны текстильных отходов. Около 40% из них было захоронено, остальные были реализованы для повторного использования в развивающихся странах, сданы на переработку без вознаграждения, пожертвованы на благотворительность или все еще ожидают рыночного спроса. Возможности дать ненужной одежде вторую жизнь намного шире, чем просто выбросить ее в отходы. Хотим напомнить всем - перед покупкой новой одежды пересмотрите свои шкафы! Может быть, новая одежда и не нужна, но что-то из хорошо забытого может обрести вторую жизнь", - призывает Каспарс Закулис, директор АО Latvijas Zaļais punkts. Он также напоминает, что с сентября количество пунктов сортировки текстиля увеличено до 60 мест, где жители могут сортировать ненужную одежду и обувь.
При открытии кампании ее участники также подписали меморандум доброй воли, взяв на себя обязательство укреплять принципы циклической экономики в обществе; организовывать мероприятия, мотивирующие сортировать текстильные изделия или сдавать их на переработку; поддерживать и вносить предложения для разработки решения проблем обхозяйствования текстильных отходов; повышать осведомленность общественности о необходимости сортировки и переработки текстильных отходов; предоставлять информационную и практическую поддержку для продвижения в обществе сортировки, повторного использования и переработки текстиля, а также внедрить устойчивую систему обхозяйствования текстиля до крайнего срока, установленного директивой ЕС.
"По оценкам, около 20% загрязнения воды в мире вызвано окрашиванием и отделкой текстиля: в производстве текстиля используется около 3500 химических веществ, из которых 750 классифицируются как опасные для здоровья человека и 440 - как опасные для окружающей среды. Конечно, при производстве новой одежды потребляются и другие ресурсы. Чем меньше был бы спрос на новую одежду в магазинах, тем больше бы сокращалось потребление этих ресурсов. Но чтобы добиться этого, необходимо, чтобы общество меняло свое мышление, оценивая, действительно ли удовлетворение краткосрочных желаний важнее, чем долгосрочные выгоды от жизни в здоровой окружающей среде", - говорит Даце Акуле, эксперт по устойчивой моде из общества Zaļā brīvība.
Галерея: Актуализируя проблемы сортировки текстильных отходов, стартовала кампания "Нечего надеть?"
Актуализируя необходимость в стратегии устойчивого обхозяйствования текстильных отходов, меморандум о сотрудничестве подписали Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK), Конфедерация работодателей Латвии (LDDK), Союз самоуправлений Латвии (LPS), Государственная служба охраны окружающей среды, общество Zaļā brīvība, Ассоциация предприятий легкой промышленности (VRUA), Латвийская ассоциация предприятий по управлению отходами (LASUA), Латвийская ассоциация управления отходами (LASA), общество Latvijas Sarkanais krusts, сеть супермаркетов Rimi Latvia, сеть магазинов ношеной одежды R.D.A и другие партнеры. Присоединиться к меморандуму приглашаются и другие организации и компании, чтобы способствовать ценным изменениям.
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