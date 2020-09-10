Фото ⟩ "Гора ненужной одежды угрожает "похоронить" нас". Жителей призывают к сортировке текстиля

Для актуализации проблемы и поиска решений в Латвии 10 сентября запущена кампания "Нечего надеть?", призывающая ответственные учреждения, организации и компании к согласованию совместных действий.

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Ежегодно на латвийский рынок поступает 27 000 тонн новой и ношеной одежды, или 14,3 килограмма на душу населения. Треть населения выбрасывает свою лишнюю одежду в контейнеры для бытовых отходов, и ее вывозят на свалки, где ткани из синтетических волокон разлагаются в течение как минимум 200 лет.

Однако, согласно опросу, проведенному АО Latvijas Zaļais punkts, 89% населения с удовольствием бы сдали одежду на переработку, если бы была такая возможность.

"Директива ЕС требует, чтобы страны-члены не позже чем до 2025 года создали отдельную систему сбора текстильных изделий. Чтобы это реализовать, в Латвии еще много работы для развития местного жизненного цикла текстиля - сортировка, повторное использование, преобразование, переработка. Это означает, что нам нужна как ответственность производителей и продавцов текстиля, так и инфраструктура сортировки и достаточная осведомленность общественности о важности сортировки текстильных отходов в общей цепочке обхозяйствования отходов", - поясняет Артурс Томс Плешс, парламентский секретарь.

ФОТО: Пресс-фото

Латвийская ассоциация предприятий легкой промышленности (VRUA), которая представляет несколько десятков латвийских текстильных компаний, подчеркивает, что сфера производства одежды и текстиля в Латвии очень экспортируемая и имеет большой потенциал развития, но приток текстиля в Латвию превышает официальную статистику. За последние десять лет импорт ношеной и готовой одежды увеличился в три раза, а каждый житель Латвии покупает в течение года почти 15 кг одежды. Поэтому, в соответствии с видением VRUA, Латвия должна поддерживать и развивать стратегию по продвижению местной переработки текстиля. Гунтис Страздс, председатель правления VRUA, подчеркивает:

"Ответственный производитель обязан заботиться о том, чтобы его деятельность оставила как можно меньший экологический след. Вот почему мы поддерживаем и продвигаем переработку или повторное использование излишков одежды и призываем также и других производителей присоединиться, реализуя различные меры ответственности производителей для сокращения текстильных отходов".

В рамках кампании в самом центре Риги, в парке Кронвалда, была открыта экологическая инсталляция - гора одежды, символизирующая объемы текстиля, ежегодно поступающего на рынок Латвии, который накапливается в шкафах жителей или на свалках и угрожает "похоронить" нас.

ФОТО: Пресс-фото