Мятежный схимонах отлучен от церкви

"Сегодня принято решение направить на утверждение правящему архиерею представление о его отлучении от церкви. А дальше у правящего архиерея есть определенные рамки, сроки, в течение которых он может утвердить или не утвердить [это решение]", - сказал Малета.

Сам Сергий на судебное заседание 10 сентября не явился.

Как отмечает издание, причина отлучения схимонаха - проведение им богослужений, несмотря на то, что его лишили духовного сана еще в начале июля.

Схимонах Сергий сможет обжаловать это решение.