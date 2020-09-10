Мятежный схимонах отлучен от церкви

В четверг, 10 сентября, стало известно, что Епархиальный суд принял решение об отлучении от церкви схимонаха Сергия (в миру Николая Романова). Об этом со ссылкой на председателя суда Николая Малету пишет Русская служба BBC.
"Сегодня принято решение направить на утверждение правящему архиерею представление о его отлучении от церкви. А дальше у правящего архиерея есть определенные рамки, сроки, в течение которых он может утвердить или не утвердить [это решение]", - сказал Малета.
Сам Сергий на судебное заседание 10 сентября не явился.
Как отмечает издание, причина отлучения схимонаха - проведение им богослужений, несмотря на то, что его лишили духовного сана еще в начале июля.
Схимонах Сергий сможет обжаловать это решение.
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