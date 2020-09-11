"Стала жертвой педофила": Лиза Адаменко рассказала об изнасиловании в 13 лет

Лиза Адаменко начала ходить модельную школу в 11 лет, в 13 лет юная модель переехала в Сингапур. Как отмечает девушка, она с 13 лет зарабатывала сама и была независима от родителей.

Несколько лет назад модель Лиза Адаменко скандально прославилась, когда в 17 стала женой 55-летнего миллионера Валентина Иванова.

Знакомство с олигархом

Адаменко рассказала, что познакомилась с будущим мужем в Сингапуре, когда после съемки приехала на барбекю к подруге. Он начал ухаживать за девушкой и осыпать ее дорогими подарками.

"Начал носить меня на руках, уделять мне кучу внимания", - вспоминает модель. В 14 лет он впервые сделал предложение Лизе, но девушка отказалась.

Изнасилование в 13 лет

Это произошло в Сингапуре, когда Лизе было 13 лет. Тот вечер, Адаменко должна была провести с Валентином, но узнала, что он уехал с другой моделью. Раздосадованная девушка решила поехать с подругой в бар.

"Я тогда впервые попробовала белое вино, красное вино, после этого мы поехали в бар на крыше, там были еще коктейли. Все, я больше не помню ничего, у меня отрубается память. Я помню как меня выносят из бара, меня тошнит, мне плохо всю дорогу, у меня отключается память", - делиться Лиза.

Девушка рассказала, что проснулась в незнакомом номере с сильной болью в животе.

"Меня тошнит, у меня кровь, я вообще ничего не помню.

Я еще тогда подумала, что у меня месячные начались. Мне вставать больно, двигаться больно, я не понимаю, что происходит", - рассказывает модель.

В номере она увидела Валентина: " Я доползаю до туалета, ко мне заходит Валентин, он меня подхватывает, начинает мыть холодным душем".

Позже Лиза поняла, что ее лишили девственности. А через год, Валентин показал ей фотографии, сделанные в его постели в тот день.

"Он сделал снимки на свой фотоаппарат, хорошо, что не распечатал и не сделал выставку", - говорит Лиза. Она рассказала, что это очень сильно отразилось на ее психике.

Свадьба с олигархом Валентином Ивановым

Несмотря на случившееся в Сингапуре, через несколько лет модель начала отношения с мужчиной. Девушка вспоминает, что в подростковом возрасте будущий муж стал ее отдушиной. В 16 лет Валентин сделал Лизе предложение и она переехала жить к нему.

"В 16 он мне сделал предложение, мы год готовились к торжеству, хотя отношения уже пошли на спад, мы до последнего времени верили, что притремся", - вспоминает девушка.

Она познакомила своего избранника с родителями и, как она считает, вынудила их согласиться на их свадьбу. Когда модели было 17 лет, состоялось торжество.

"У нас не было официальной свадьбы. Была просто церемония во Франции, был священник и гости, но это было просто мероприятие", - рассказывает она.

Домашние насилие

Модель призналась, что Валентин ее регулярно бил: "На всех фотографиях я замазывала свои синяки", - вспоминает она. Также девушка отметила, что муж угрожал ей и ее близким.

"Семьи не будет, дом сожжем, тебя убьем", - вспоминает угрозы бывшего мужа Адаменко.

Вскоре девушка подала заявление в полицию по поводу инцидента, который произошел между ней и ее супругом в одном из клубов Нью-Йорка. По словам модели, Иванов избил ее и вырвал из паспорта страницу с визой США, чтобы Адаменко не смогла легально уехать из страны. После этого публичного скандала пара рассталась.

Девушка решила написать книгу и в подробностях рассказать о своей истории.

"Ты понимаешь, что ты стала жертвой педофила?" - спросила Алена Жигалова у модели.

Несмотря на пережитое, Адаменко призналась, благодарна бывшему мужу и за то, кем она стала, и за свою популярность.

Видео: Интервью модели Лизы Адаменко в шоу "Алена, блин!"