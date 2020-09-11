"Если выпивоха после бурной ночи мучается похмельем, то грибник - осознанием того, что это еще и чистить надо!"

Говорят, что не бывает бывших наркоманов и алкоголиков. Похоже, мы нашли еще одну категорию – не бывает бывших грибников. Смотрите, если выпивоха после бурной ночи мучается похмельем, то грибник – осознанием того, что ЭТО еще теперь и чистить надо! Кстати, вы давно были в лесу? Встаешь в 5 утра, едешь за 200 километров на секретное грибное место.

Приезжаешь – а там уже 50 машин стоят и припарковаться негде. Такими темпами скоро Europark подсуетится и грибные парковки еще и платными станут.

Уже слышали сплетню о том, что всем известный Pasažieru vilciens переименуется в бренд Vivi? Опустим тот факт, что на разработку и внедрение этого чуда уйдет порядка 100 тысяч евро. Нам интересно другое – почему Vivi?! Ну ладно, допустим, "vi" от "vilciens", но откуда второе "vi" взялось? Видимо, так они решили показать, что у нас больше одного поезда в стране… целых два! А вообще, исходя из логики, назвали бы уж "тю-тю" или "чух-чух"? Хотя "тю-тю" уже, наверное, занято теми, кто любит молочный суп.

Помните, играешь себе в Монополию, и тут "бац!" – вытянул карточку "Заплатите в казну". Так на прошлой неделе половина жителей Риги вытянула карточку "Дайте денег RNP". Если для вас эта новость не горячая, значит на вашем доме тоже долг за отопление. Ба-дум-тсс. Но у нас еще ничего, вот в других странах за неуплату долга следом прилетает вторая карточка – "Отправляйтесь в тюрьму".

Радостная новость для всех любителей жиросжигания – скоро откроется первый в Латвии круглосуточный спортклуб! Чтобы еще и ночами страдать, что абонемент купил, а в зал не ходишь. Но весь смак новости в другом – знаете, где его откроют? В Ориго! Мы все понимаем, но… зачем? У вас там в переходах и так каждый день нормативы по спортивным дисциплинам сдают – челночный бег с чужой сумкой, рукопашный бой, прыжки в длину через лужи непонятной жидкости...

В общем, идея-то неплохая, но как по нам – сколько Ориго не переобувай, но если ты хотя бы раз врезался в бомжа, гуляя по торговому центру, то тут уже все.

Для нас, отдела маркетинга и творческого кризиса Balticom, тема с названиями на этой неделе особо актуальна. Дело в том, что мы тут в поте всего тела придумываем название для нашего нового интерактивного телевидения. Следуя примеру Pasažieru vilciens, у нас пока получилось "Baba", "Titi" и "Comcom"… чуем, что за такой креатив потом получим от начальства смачных "пипи".

А как бы вы назвали наше новое интерактивное телевидение?

*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и творческого кризиса Balticom. Хотите высказаться? Пишите!