Сб, 12.09.2020
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Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава

Умерла исполнительный директор общества Par legālu saturu Даце Котзева

Даце Котзева

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

В пятницу, 11 сентября, умерла исполнительный директор общества Par legālu saturu, бывший заместитель председателя Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Даце Котзева. Об этом сообщили на сайте информационного общества Par legālu saturu.

В сообщении общества говорится, что Котзева умерла неожиданно, и ее семья просит уважать частную жизнь, поэтому давать дальнейшие комментарии пока не будет.

Информация о прощании с Даце Котзевой будет уточнена.

Согласно архивам агентства LETA, Котзева работала юристом в Национальном киноцентре и Национальном совете по радио и телевидению (NRTP). В 2007 году она была избрана в NRTP и стала заместителем председателя правления. Она сохранила свою должность заместителя председателя и после того, как NRTP был преобразован в NEPLP. Там она работала до 2012 года. Позже она стала председателем Общественного консультационного совета NEPLP, а также исполнительным директором ассоциации Nē, pirātismam Latvijā, которая позже была переименована в Par legālu saturu.

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