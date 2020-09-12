Умерла исполнительный директор общества Par legālu saturu Даце Котзева

Согласно архивам агентства LETA, Котзева работала юристом в Национальном киноцентре и Национальном совете по радио и телевидению (NRTP). В 2007 году она была избрана в NRTP и стала заместителем председателя правления. Она сохранила свою должность заместителя председателя и после того, как NRTP был преобразован в NEPLP. Там она работала до 2012 года. Позже она стала председателем Общественного консультационного совета NEPLP, а также исполнительным директором ассоциации Nē, pirātismam Latvijā, которая позже была переименована в Par legālu saturu.